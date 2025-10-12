Los Patriotas de Orbán, el imparable contrapoder europeo

Los Patriotas para Europa, el grupo fundado por el húngaro Víktor Orbán y el checo Andrej Babis, conquista elección tras elección más parcelas de poder en Europa y amplifica el radio de acción de una línea en que confluyen el trumpismo y la dinámica prorrusa. Juegan a su favor una red de 'espías' en los círculos diplomáticos de la UE y los multiplicadores en TikTok.

En la recta final de la campaña que llevó a la victoria a Babis, en los comicios legislativos del pasado 4 de octubre, el grupo de analistas checo Online Risk Labs, identificó hasta 286 cuentas interconectadas, difusoras de propaganda prorrusa y promotoras de los postulados del ultranacionalismo xenófobo del SPD. Es decir, uno de los partidos con los que Babis negocia la formación del gobierno que quiere tener listo para la sesión constitutiva del nuevo parlamento, el 3 de noviembre. En medios checos se baraja que Babis cederá a ese socio tres ministerios, entre ellos Interior, mientras que su segundo aliado potencial, Motoristé (o partido de los Motorizados, defensor de los motores de combustión) tendría al menos Medio Ambiente. Según el Centro para el Estudio de Riesgos en Línea (CVOR), desde estas cuentas y sus multiplicadores se comparten sistemáticamente las consignas del SPD, partido que promueve la salida de la República Checa de la UE y el rechazo a la OTAN, además de lanzar bulos contra sus rivales.

La Acción de Ciudadanos Descontentos (ANO) de Babis, uno de los empresarios más ricos del país, se impuso como fuerza más votada con un 34,5 % de los votos. Tendrá 80 de los 200 escaños del Parlamento y espera sumar la mayoría necesaria con los 15 del SPD y los 13 de Motoristé. La alianza centrista-liberal del aún primer ministro, Petr Fiala, quedó claramente derrotada.

Babis aspira a recuperar el puesto de jefe del Gobierno que ejerció entre 2017 y 2021. Lo hará, de conseguir su objectivo, con un perfil radicalizado respecto a sus inicios. En 2012, cuando fundó ANO, su formación se juntó con los liberales europeos. En julio de 2024, presentó con Orbán sus Patriotas para Europa, ahora el tercer grupo de la Eurocámara tras los populares y los socialdemócratas. Babis no es un reconocido aliado europeo de Vladímir Putin al nivel de Orbán. Pero ha prometido que desde el poder cortará toda la ayuda militar directa a Ucrania. El Ejecutivo saliente de Fiala ha estado entre los aliados más fieles a Ucrania y coordinado incluso los suministros de munición comunitarios a Kiev.

El tercer brazo fundacional de los Patriotas fue el austríaco Herbert Kickl, cuyo partido FPÖ fue el más votado en las elecciones de su país, aunque al final no logró convencer a sus potenciales socios y ha acabado en la oposición. Forman asimismo parte de los Patriotas de Orbán otro partido en alza, el PVV del neerlandés Geert Wilders, que según los sondeos será el partido más votado en las elecciones legislativas del próximo 29 de octubre. Ahí está también el Reagrupación Nacional de los franceses Marine Le Pen y Jordan Bardella, ambos esperando al estallido final en la crisis persistente de Emmanuel Macron. Por parte de España están en el grupo Vox y Santiago Abascal.

Los 'agentes' del líder húngaro en la UE

Orbán tiene su propia cita con las urnas en 2026. Al primer ministro húngaro le ha surgido un rival capaz de derrotarle en las urnas, Peter Magyar. De correligionario de Orbán pasó a fundar su propio partido, Tisza, que ahora lidera los sondeos. Es una situación indigerible para Orbán, con una década y media ininterrumpida en el poder y acostumbrado a imponer su ley.

A escala interna practica una deriva autoritaria que le ha colocado en rumbo de colisión con Bruselas. Una investigación periodística difundida por medios como el belga 'De Tijd' y el alemán 'Der Spiegel' ha revelado que el líder húngaro maneja desde hace una década una red de agentes infiltrados en la UE. Actúan como falsos diplomáticos, según esos medios, que Orbán utiliza desde que empezó a tener problemas con la Comisión Europea (CE). Están estratégicamente situados en la Representación Permanente húngara en la UE. Se les conoce como KHT1, que cuentan con otros confidentes o informantes, los KHT2. Se trata, concluye esa investigación, de agentes encubiertos entre el cuerpo diplomático.