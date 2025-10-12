Socialistas y centroderecha empatan en las municipales de Portugal y arrinconan a los ultras

El Partido Socialista (PS) y el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) quedarían en empate técnico en las elecciones municipales en las dos principales ciudades de Portugal, Lisboa y Oporto, según las proyecciones de los medios de comunicación, algunas de las cuales predicen la victoria por la mínima de los conservadores. Según el sondeo realizado a pie de urna por la Universidad Católica para la televisión pública RTP, el alcalde de la capital, Carlos Moedas (PSD), que se ha presentado a la reelección, obtendría entre el 37 y el 42 % de los sufragios, la misma horquilla que su rival socialista Alexandra Leitão.

La proyección elaborada por Pitagórica, ICS, Iscte y GFK para las cadenas TVI y CNN Portugal coincide en que habría un empate en Lisboa entre Moedas y Leitão, aunque da una ligera ventaja al conservador, que lograría entre el 36,8 % y el 42 % de los apoyos, frente a Leitão que recibiría entre el 33,7% y el 38,9%. Por su parte el sondeo de Intercampus realizado para el Correio da Manhã y su cadena de televisión, así como para los medios NOW y Jornal de Negócios, da la victoria a Moedas en Lisboa con entre el 37,9% y el 41,9% de los sufragios y con Leitão quedándose con entre el 34,8 y el 38,8 %…

En Oporto, Intercampus predice el triunfo del aspirante del PSD, el exministro Pedro Duarte, con un intervalo de entre el 37,0 % y el 41,0 %, frente al socialista Manuel Pizarro, que quedaría segundo con un porcentaje de entre el 30,8 % y el 34,8%. La proyección de Pitagórica para CNN y TVI también da el triunfo a Duarte en Oporto con entre el 34,2 % y el 39,4 % de los sufragios, en comparación con Pizaro que tendría entre el 32 % y el 37,2 %.

El análisis la Universidad Católica para RTP coincide en augurar la victoria del centroderecha en la segunda ciudad del país, con entre el 36 y el 40 % de los votos, frente a entre el 33 y el 37 % que recibirían los socialistas.

Fracaso de los ultras

El partido de ultraderecha Chega no se haría con el control de ninguna alcaldía de las principales ciudades de Portugal en las elecciones municipales de este domingo en el país, según los sondeos a pie de urna publicados por medios de comunicación locales. Según el análisis de Pitagórica, ICS, Iscte y GFK para las cadenas TVI y CNN Portugal, Chega quedaría tercero en Lisboa, Oporto, Sintra, Vila Nova de Gaia y Setúbal, y sería segundo en Faro.

La proyección de la Universidad Católica para el canal de televisión pública RTP indica que Chega no va a lograr el dominio de los ayuntamientos de Lisboa, Oporto, Sintra, Braga, Setúbal, Braganza, Loures y Coimbra. De acuerdo con el estudio de Intercampus para el Correio da Manhã y su televisión, así como para NOW y Jornal de Negócios, la formación de ultraderecha liderada por André Ventura no lograría el control de ninguna ciudad grande y quedaría tercero en urbes como Lisboa, Oporto y Sintra.