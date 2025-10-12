Cuenta atrás para el gran día de la paz en Oriente Próximo

Cuenta atrás para el que debe ser el gran día para la paz en Oriente Próximo, después de dos años y seis días de horror y muerte. La que se prevé como jornada histórica de este lunes deberá comenzar a primera hora de la mañana, con la liberación de los rehenes israelís aún en manos de la milicia palestina Hamás, seguirá con un gesto similar de Israel excarcelando a dos millares de presos árabes en cárceles israelíes y en Gaza, un encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump y el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. Por la tarde, la atención del mundo se centrará en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, a orillas del mar Rojo, donde líderes de 26 países, entre los que se encuentran el propio presidente estadounidense, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, la italiana Giorgia Meloni, el británico Keit Starmer o el líder turco Recep Tayyip Erdogan, declararán de forma solemne el "final" de la guerra en Gaza.

En estas últimas horas previas a las liberaciones masivas, han abundado los nervios y los anuncios sensacionales luego desmentidos. Aunque en un primer momento se dijo que los primeros rehenes israelís iban a ser liberados durante la jornada del domingo, al final portavoces de Hamás atajaron los rumores y confirmaron que el movimiento comenzaría en las primeras horas de la mañana del lunes. “Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana”, declaró a France Presse Osama Hamdán, uno de los dirigentes de Hamás más relevantes. Israel, por su parte, enfatizó que solo procedería a cumplir su parte del trato una vez los rehenes israelís hayan regresado y “hayan cruzado la frontera”, ha especificado la portavoz presidencial Shos Bedrosian. Una circunstancia para la cual los hospitales locales que habían recibido con anterioridad cautivos de Gaza estaban ultimando ya los últimos preparativos. “El acuerdo no es simple, pero es un momento histórico”, valoró el presidente israelí, Isaac Herzog.

De todos los escenarios múltiples de este acuerdo de paz, es en la franja de Gaza donde se estaba haciendo sentir más el cambio de tercio. A las decenas de miles de gazatíes que estaban regresando al norte del territorio se le están uniendo los camiones de ayuda humanitaria que están entrando a través del paso fronterizo de Keret Shalom, con Israel. En el extremo contrario de la franja, los vehículos cargados de ayuda humanitaria aún esperan cruzar el linde desde el paso de Rafah. La llegada de estos productos de primera necesidad ha tenido ya un primer efecto positivo. Ha impulsado una bajada de precios en los mercados del territorio. “No queremos vivir en una jungla; exigimos que la ayuda sea securizada y distribuida con respeto a las gentes”, declaró también a France Presse Mohamed Zarab, un joven gazatí junto a la ruta tomada por los camiones.

Pero sin duda, el plato fuerte político de la jornada se producirá por la tarde, cuando la turística localidad egipcia de Sharm el Sheij acoja una cumbre sin precedentes que congregará a lo más granado del liderazgo internacional para proclamar de forma solemne el final de la guerra de Gaza, que ha supuesto un trauma sin precedentes tanto para Israel, país que, desde el Holocausto de los años 40 a manos de la Alemania nazi no había registrado tantas muertes violentas como el 7 de octubre, con cerca de 1.200 fallecidos, como para Palestina, donde han perdido la vida, según los recuentos de Hamás, algo menos de 70.000 civiles. Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Keit Starmer o Giorgia Meloni, el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres y el rey de Jordania Abdalá II entre otros, asistirán, presididos por el presidente de Egipto Abdelfatá Sisi y su homólogo norteamericano Donald Trump. Tanto Israel como Hamás han declinado enviar representantes.

Pistoletazo de salida

El encuentro constituirá el pistoletazo de salida de un plan de paz que deberá afrontar enormes desafíos durante los próximos años para poder ser implementado. Hamás ha aceptado de palabra que no tendrá papel alguno en la gobernabilidad del territorio palestino, por mucho que la realidad sobre el terreno sea la que es y, tal y como aseguraba una fuente del movimiento a la agencia France Presse, “sigue siendo una parte fundamental del tejido social palestino”. El Ejército israelí deberá retirarse del territorio en tres fases. Y la primera le permitirá mantener el control sobre el 53% de la franja. Gaza, en principio, deberá ser gobernada por un comité de tecnócratas palestinos supervisado por una Junta de paz presidida por Trump y supervisada por el expremier británico Tony Blair. Así las cosas, existirán multitud de ocasiones en las que el plan podría descarrilar, lo que genera temor entre la población palestina de que la guerra se retome en un futuro no lejano. “Todo el mundo teme que vuelva la guerra; la gente roba la ayuda y la guarda en sus casas”, admitió Mahmud al Muzain.