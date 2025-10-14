Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El sistema eléctrico ucraniano resiste por el momento a la nueva oleada de ataques rusos

El sistema eléctrico ucraniano ha resistido por el momento a la nueva ola de ataques rusos con algunos apagones de emergencia tras los que el suministro ha sido restablecido a millones de hogares afectados.

A diferencia de lo que ocurrió hace tres años, cuando la primera campaña de bombardeos rusos dejó a oscuras durante días a algunas grandes ciudades ucranianas, la red de generación y distribución ucraniana no ha experimentado la caída masiva de entonces después de los ataques del viernes y el fin de semana.