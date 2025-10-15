Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Sánchez abre la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza

Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las familias de dos de los cuatro cuerpos entregados por Hamás anoche han confirmado su identidad, después de que este lunes el Movimiento de Resistencia Islámica liberara a los 20 cautivos vivos. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Por otro lado, Israel ha liberado los primeros prisioneros palestinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents