Una jueza federal de California impide a Trump los despidos masivos por el cierre parcial del Gobierno

Una jueza federal de California ordenó este miércoles al Gobierno del presidente, Donald Trump, que detenga los despidos masivos durante un cierre parcial del Ejecutivo mientras analiza las alegaciones de los sindicatos de que los recortes de empleos son ilegales. Durante una audiencia en San Francisco, la jueza federal de distrito Susan Illston concedió una solicitud de dos sindicatos para bloquear los despidos en más de 30 agencias en espera de más litigios. Hasta el momento, alrededor de 4.100 trabajadores de ocho agencias han sido notificados de que serán despedidos, según un documento judicial presentado el martes por la Administración.

Su decisión se produjo poco después de que el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, dijera en "The Charlie Kirk Show" que más de 10.000 trabajadores federales podrían perder sus empleos debido al cierre, que entró en su decimoquinto día el miércoles.

En la audiencia, Illston citó una serie de declaraciones públicas de Trump y Vought que, según ella, mostraban motivaciones políticas explícitas para los despidos, como cuando Trump dijo que los recortes estarían dirigidos a "agencias demócratas". "Eso no se puede hacer en un país de leyes. Y aquí tenemos leyes, y lo que se está articulando aquí no está dentro de la ley", dijo Illston, designada por el expresidente demócrata Bill Clinton.

Illston dijo que estaba de acuerdo con los sindicatos en que la Administración estaba utilizando ilegalmente el lapso en la financiación gubernamental que comenzó el 1 de octubre para llevar a cabo su agenda de reducción del tamaño del gobierno federal.

Procedimiento legal

Elizabeth Hedges, abogada del Departamento de Justicia de EEUU, afirmó no estar preparada para abordar las preocupaciones de Illston sobre la legalidad de los despidos. En cambio, argumentó que los sindicatos deben presentar sus reclamaciones ante una junta laboral federal antes de recurrir a los tribunales.

La Casa Blanca dijo la semana pasada que había comenzado a realizar despidos sustanciales en todo el gobierno de Estados Unidos, mientras Trump cumplía su amenaza de recortar la fuerza laboral federal durante el cierre del Gobierno.

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales afirman que implementar despidos no es un servicio esencial que pueda realizarse durante un lapso en la financiación gubernamental, y que el cierre no justifica recortes masivos de empleos porque la mayoría de los trabajadores federales han sido suspendidos sin sueldo. Los representantes legales de 1,6 millones de demandantes al inicio de un gran juicio.

Los republicanos de Trump tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero necesitan al menos siete votos demócratas para aprobar un proyecto de ley de financiación en el Senado, donde los demócratas se resisten a una extensión de los subsidios a los seguros médicos. Los demócratas han dicho que no cederán ante las tácticas de presión de Trump.