Guerra en Oriente Próximo, en directo | Miles de personas se manifiestan en toda España contra el genocidio en Gaza

Las familias de dos de los cuatro cuerpos entregados por Hamás anoche han confirmado su identidad, después de que este lunes el Movimiento de Resistencia Islámica liberara a los 20 cautivos vivos. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Por otro lado, Israel ha liberado los primeros prisioneros palestinos.

Israel espera que Alemania vuelva a exportar armas tras el alto el fuego en Gaza El Gobierno israelí ha indicado este miércoles que espera que Alemania retire la suspensión parcial de la exportación de armas a Israel, así como la advertencia de viaje a determinadas zonas del país, tras el acuerdo de alto el fuego firmado en la Franja de Gaza con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Esperamos que el Gobierno alemán levante esas dos restricciones", ha afirmado la viceministra de Exteriores israelí, Sharren Haskel, en declaraciones a los medios de comunicación presentes durante una visita a Berlín, en las que ha aducido al fin de la "guerra".

15 detenidos en Barcelona Los Mossos d'Esquadra han detenido a 15 personas por desórdenes públicos en la manifestación por Palestina de este miércoles por la tarde en Barcelona. Los Mossos informan en un comunicado que se han producido daños en diversos establecimientos por lanzamiento de piedras y objetos contundentes y que se han quemado diversos contenedores.

Hamás indica que ha "cumplido con lo acordado" Las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, informaron este miércoles noche de que ya han entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos en Gaza, y añadió que el resto de cadáveres "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser buscados y recuperarlos". "Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente", añade el brazo armado del grupo islamista en un comunicado, en el que indica que ha "cumplido con lo acordado" al liberar a todos los rehenes vivos que quedaban en la Franja y a los fallecidos que tenía localizados.

La crónica de la jornada Miles de trabajadores y estudiantes secundaron este miércoles paros parciales y una huelga general, según los casos, contra el "genocidio" israelí de la Franja palestina de Gaza y participaron en decenas de manifestaciones y concentraciones a lo largo del día, alguna con incidentes, como en Barcelona. Organizaciones sociales, losprincipales sindicatos y asociaciones de estudiantes de izquierda reclamaron en las calles paz en Gaza, justicia y el respeto de los derechos humano para el pueblo palestino.

Cargas en Barcelona La Brigada Mòvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra ha cargado este miércoles cerca de las 20.20 horas contra algunos manifestantes por Palestina, y ha iniciado un "carrusel" por las calles cercanas al consulado de Israel con el objetivo de disuadirlos. Los agentes han bajado de las furgonetas en diversas ocasiones y han usado su defensa para dispersar a la multitud, que todavía pertenece ante el consulado cantando proclamas contra la policía catalana y el "estado genocida de Israel". También han usado el gas pimienta contra algunos de los encapuchados, que están colocando contenedores en algunas de las carreteras para barrar el paso a los agentes.

En Valladolid Cerca de un millar de personas, según fuentes policiales, ha recorrido este miércoles las principales calles de Valladolid para reclamar el "fin inmediato de la violencia", el derecho internacional, la apertura de corredores humanitarios que permitan llegar la ayuda necesaria y el reconocimiento de un Estado palestino "libre y soberano". La manifestación, convocada por CCOO en solidaridad con Palestina, ha partido sobre las 19.00 horas desde la plaza de la Fuente Dorada entre pancartas, banderas y cánticos que han pedido 'Paz y justicia para Gaza', mientras que los colores rojo, blanco, verde y negro han teñido una marcha que también ha denunciado el "genocidio" cometido por parte de las autoridades israelíes.

En Murcia Los sindicatos CGT, Intersindical y de Estudiantes han culminado este miércoles la jornada de huelga general por Palestina y contra el genocidio israelí con una manifestación de alrededor de un millar de personas por las calles del centro de Murcia.

Germán Caballero Altercados en Valencia El amplio dispositivo policial ha impedido que los manifestantes propalestina consiguieran cortar la avenida Antonio Ferrandis junto al Roig Arena. Se han vivido momentos de mucha tensión y ha habido algunos golpes y empujones a los agentes que formaban el cordón mientras impedían la formación de barricadas en la zona sur. El resultado del enfrentamiento se ha saldado con varios manifestantes en el suelo y algún herido. Vea aquí el vídeo.