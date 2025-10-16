Veterano diplomático
Muere Jesús Silva Fernández, el exembajador de España en Venezuela que dio refugio al opositor antichavista Leopoldo López
El sevillano Jesús Silva Fernández, actual cónsul general español en Guadalajara (México), fallece a los 63 años de edad a causa de un infarto
Redacción
El diplomático español Jesús Silva Fernández, exembajador en Venezuela que dio refugio al líder opositor al madurismo Leopoldo López, falleció este miércoles a los 63 años de edad.
Así lo confirmó el Consulado General de España en la ciudad mexicana de Guadalajara, dónde ejercía como cónsul general desde hace apenas dos meses y medio.
Silva Fernández ha fallecido tras sufrir un infarto, informa Diario de Sevilla. El pasado 5 de octubre sufrió un ictus y, aunque estaba en fase de recuperación, su corazón no ha podido superar un nuevo episodio cardíaco que ha sido fatal.
El veterano diplomático sevillano tuvo una larga trayectoria como embajador en Venezuela (2017-2020), en Panamá (2010-2014) y en Jamaica (2005-2010), así como cónsul general en Rosario, Argentina, y en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2021-2025).
No obstante, su etapa de mayor proyección fue en Caracas. Fue en ese período cuando Silva Fernández dio refugio a Leopoldo López, líder de la oposición antichavista. En 2018 fue expulsado de Venezuela cuando el régimen de Nicolás Maduro acusó al Gobierno español de injerencias en su política interior, si bien más tarde pudo regresar al país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un joven de 20 años arrollado por el TRAM en El Campello
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- La buena muerte de Nacho: un alicantino consigue la eutanasia que pidió en agosto
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Una mujer de 72 años fallece en una colisión de dos vehículos en Santa Pola
- La abogada Laura Lobo desmonta un mito bancario: “Ser cotitular no te convierte en propietario"