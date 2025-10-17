El príncipe Andrés de Inglaterra acuerda con el rey renunciar a todos sus títulos: "Debo dar un paso más"

El príncipe Andrés de Inglaterra ha acordado con el rey renunciar a todos sus títulos, incluido el de Duque de York, según ha avanzado 'The Telegraph'. En un comunicado, defiende que las “acusaciones continuas” en su contra se habían convertido en una distracción para Carlos III.

"En conversación con el rey y con mi familia hemos concluido que las acusaciones continuas sobre mí distraen del trabajo a Su Majestad y a la Familia Real", ha asegurado el príncipe Andrés en un comunicado publicado por Buckingham Palace.

"Dejaré de usar mi título"

"He decidido, como siempre lo he hecho, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de apartarme de la vida pública", ha añadido. El príncipe Andrés de Inglaterra ha sentido, en acuerdo con Carlos III que debía "dar un paso más".

"Dejaré de usar mi título y los honores que me han sido concedidos. Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones en mi contra", ha finalizado.

Acusado de conexiones con Epstein

Medios ingleses habían asegurado los días previos que las conexiones del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein habían supuesto "un punto de inflexión" en Buckingham Palace, y se estaban planteando dejar sin el título de duque de York al príncipe.

Virginia Giuffre, la principal acusadora en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein, relató en sus memorias las relaciones que dice haber tenido con el príncipe Andrés cuando tenía solo 17 años: "Creía que acostarse conmigo era su derecho".

Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril a los 41 años, fue la voz principal de las víctimas de Epstein. Acusó al financiero estadounidense, hallado muerto en su celda en 2019, de haberla utilizado como “esclava sexual” a comienzos de los años 2000. El diario británico 'The Guardian' publicó el jueves extractos de sus memorias póstumas, 'Nobody’s Girl', que saldrán a la venta el próximo martes y en el que detalla un encuentro con el príncipe Andrés. Unas acusaciones que han distraído a la Familia Real y que han llevado al rey y al duque a despojarse de todos sus títulos.