Trump lanza su sexto ataque a una embarcación en el Caribe y, por primera vez, hay noticias de supervivientes

Estados Unidos ha lanzado este jueves otro ataque militar contra una embarcación en el Caribe, el sexto desde que Donald Trump puso en septiembre en marcha sus operaciones frente a las costas de Venezuela contra supuestos narcotraficantes. Por primera vez que se sepa en esta controvertida y peligrosa campaña, que ha disparado la tensión entre Washington y Caracas y hasta este jueves había dejado 27 víctimas mortales, hay supervivientes, según han confirmado con fuentes oficiales desde el anonimato primero Reuters y luego varios medios estadounidenses.

A la hora de escribir estas líneas estaban abiertos múltiples interrogantes. No se sabía, por ejemplo, si esos supervivientes habían recibido auxilio de EEUU, que en los cinco ataques previos ha atacado las embarcaciones con misiles, golpes que había hecho públicos compartiendo ademas las imágenes en vídeo.

Tampoco se sabía si esos supervivientes estaban en custodia de EEUU.

Falta de pruebas

Trump autorizó el 2 de septiembre el primero de los ataques a embarcaciones señaladas por su Administración por narcotráfico. Son acusaciones de las que no se han ofrecido pruebas, igual que no ha habido identificación de las 27 víctimas mortales que han dejado esos ataques, civiles entre los que, según noticias de los últimos días, pudo haber ciudadanos de Colombia y de Trinidad, además de venezolanos.

Washington tampoco ha presentado evidencias de que esas víctimas mortales fueran miembros de los cárteles que el republicano ha designado como organizaciones terroristas, un paso que luego ha usado para declarar a su país en “conflicto armado no internacional”.

La base legal de la autoridad que se arroga Trump para estas acciones militares letales es cuestionable y cuestionada, así como su respeto a las leyes internacionales de la guerra. En el Congreso, donde reside la autoridad para declarar la guerra, políticos demócratas pero también algunos republicanos han mostrado reparos a las acciones de la Administración.

Presión a Maduro

Pese a esas sombras, Trump ha mostrado su determinación de seguir elevando la campaña y la presión al régimen de Nicolás Maduro. El miércoles confirmó que ha autorizado acciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela y dijo que está planteándose acciones por tierra junto a los ataques en el mar.

Maduro, que ya a finales de septiembre declaró un "estado de conmoción externa" que le da más poder ante una eventual intervención militar estadounidense, ha respondido con estupor a la confirmación de la luz verde a operaciones de la CIA.

Trump sigue reforzando, además, un creciente despliegue militar en la zona. En la región se han instalado tres destructores y otros buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear, aviones que se encuentran en Puerto Rico, además de cerca de 10.000 soldados.

Según revelaba este jueves ‘The Washington Post’, en los últimos días se ha desplazado además a menos de 90 millas de Venezuela la unidad de aviación de élite de Operaciones Especiales del ejército.

Retirada abrupta del jefe del Comando Sur

A las noticias de las últimas horas se le sumaba este jueves la sorpresa de la abrupta retirada del almirante de la Marina Alvin Holsey, que desde hace menos de un año estaba al frente del Comando Sur, que supervisa todas las operaciones militares de EEUU en Centroamérica y Suramérica, y que en circunstancias normales habría completado tres años en esa posición.

Aunque no ha habido una información oficial sobre el motivo de esa retirada, que se producirá a finales de año, varios medios estadounidenses aseguran que Holsey había expresado preocupación por la misión y los ataques a las supuestas narcolanchas. Esos ataques han sido autorizados por la Casa Blanca y acometidos por fuerzas de Operaciones Especiales, dejando fuera de la toma de decisiones a Holsey.

Dos fuentes de ‘The Washington Post’, no obstante, han dicho que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estaba desencantado con Holsey y quería que se retirara. Hegseth ha puesto en cuestión programas de diversidad, equidad e inclusión en las Fuerzas Armadas y en su polémico discurso ante la cúpula militar instó a los líderes militares que no compartieran la visión de la Administración a abandonar. El almirante Holsey es negro.