París
El robo de unas joyas que pertenecieron a Napoleón obliga a cerrar el museo del Louvre este domingo
Los asaltantes han entrado encapuchados y a través de un montacargas en la galería donde estaban las piezas, y se han llevado nueve joyas, entre ellas un collar, un broche y una tiara
El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un robo en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati. El atraco ha obligado a desalojar a los primeros visitantes que se encontraban en su interior y a cerrar el museo durante toda la jornada.
Según los hallazgos preliminares de la investigación, los delincuentes, completamente enmascarados, accedieron al edificio del lado del río Sena a través de una ventana, donde se estaban realizando obras de remodelación, y utilizaron un montacargas para acceder directamente a la sala donde se encontraban las joyas de Napoléon y la Emperatriz, en la Galería Apolo. Los ladrones robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz, entre los objetos se encuentran; un collar, un broche y una tiara.
La ministra de cultura, Rachida Dati señaló en un mensaje en su perfil de X que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre. El Museo de Louvre, sin embargo, en su cuenta de X se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".
