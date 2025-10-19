Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel identifica a uno de los dos últimos rehenes fallecidos entregados por Hamás

El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos muertos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Israel entregó a la Cruz Roja para su devolución a Gaza otros 15 cadáveres de palestinos que mantenía en su poder, a cambio del cuerpo de un rehén entregado anoche, después de que este lunes el Movimiento de Resistencia Islámica liberara a los 20 cautivos vivos. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Israel, por su parte, liberó los primeros prisioneros palestinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

