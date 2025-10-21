Francia La entrada de Nicolas Sarkozy a prisión, en imágenes Agencias Actualizado: 21/10/2025 10:01 Ver galería > Nicolas Sarkozy ingresa este 21 de octubre en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta hace casi un mes por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

La entrada de Nicolas Sarkozy a prisión, en imágenes Thibault Camus / AP Nicolas Sarkozy ingresa este 21 de octubre en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta hace casi un mes por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Carla Bruni-Sarkozy se despide de su marido antes de que este entre en la cárcel. Thibault Camus / AP Nicolas Sarkozy ingresa este 21 de octubre en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta hace casi un mes por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Louis Sarkozy y su esposa, Natali Husic. Thibault Camus / AP Nicolas Sarkozy ingresa este 21 de octubre en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta hace casi un mes por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.