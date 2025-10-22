Maduro propone crear una aplicación telefónica para delatar acciones antigubernamentales en pleno choque con EEUU

La creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por los hundimientos de embarcaciones en el Caribe sur y la autorización de Donald Trump a la CIA para que realice acciones en el país sudamericano, incluso de carácter letal, le ha dado pie a Nicolás Maduro para llamar a sus bases a una vigilancia estricta. "Reporten lo que vean o escuchen, que amenace la paz", pidió. El fisgoneo estatal, propuso Maduro, debe tener la forma de una aplicación telefónica que conecte a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.

La iniciativa fue calificada por las organizaciones no gubernamentales VEsinFiltro y Un Mundo de "un nuevo mecanismo de vigilancia" que además promueve "la delación como fórmula de persecución, censura y control social". La propuesta representa un grave riesgo para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas. Es contraria a "los estándares internacionales de derechos humanos" al vulnerar los artículos 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 11, 13 y 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En julio pasado, tras los incidentes callejeros en rechazo a la reelección de Maduro sin exhibir las actas del Consejo Nacional Electoral,se empezó a desarrollar un instrumento digital de vigilancia para denunciar a quienes protestaron contra los resultados. La aplicación fue entonces retirada de las tiendas de Google y Apple.

La denuncia tiene lugar en medio de los fastos estatales por la canonización de los primeros dos santos venezolanos, san José Gregorio Hernández y santa Carmen Rendiles. El madurismo salió este miércoles a las calles a agradecer al cielo. Pero las alegrías vaticanas no son plenas, porque el pasado domingo, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, reclamó durante una misa de acción de gracias que el Gobierno libere a los casi 800 detenidos por razones políticas, parte de ellos denunciados por soplones.