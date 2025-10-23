Los activos congelados rusos: ¿única alternativa de la UE para financiar a Ucrania o recurso de consecuencias peligrosas?

A la Unión Europea (UE) se le está acabando el margen fiscal para garantizar el apoyo económico y militar a Ucrania, y busca durante la cumbre de este jueves en Bruselas un acuerdo político para utilizar los activos rusos congelados en el continente para continuar sosteniendo a Kiev en su defensa frente a la invasión de Rusia, ante las reticencias de Bélgica que amenaza con vetar la propuesta.

Según los cálculos de la Comisión, Ucrania necesita en torno a 53.000 millones de euros en asistencia presupuestaria y unos 80.000 millones en apoyo militar para los próximos dos años. Tras casi cuatro años de guerra, a los europeos se les está acabando el dinero y el capital político para continuar financiando a Kiev.

"No proporcionar apoyo conduciría, con toda probabilidad, al colapso de Ucrania, lo que, en nuestra opinión, expondría a Europa a un grave riesgo para su seguridad", aseguró una alta fuente comunitaria. Conscientes de que no pueden contar con Estados Unidos y ante la falta de opciones, para muchos, usar los activos rusos es la única alternativa.

Para el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, solo hay dos opciones. Europa puede correr con los gastos y apoyar a Ucrania tanto como dure la guerra. Sin embargo, "falta dinero", ha reconocido Orpo. La otra opción es "utilizar el dinero de [Vladímir] Putin, porque él ha destruido Ucrania", ha dicho el finlandés, "esta es la mejor solución posible".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha comprometido a hacer lo posible por garantizar la viabilidad económica de Ucrania para los próximos dos años. Costa se refiere a lograr el respaldo político a la Comisión para que busque una fórmula legal que permita hacer uso de los activos. El objetivo es dejar claro a Rusia que Europa seguirá "apoyando a Ucrania, diplomática, política, militar y financieramente", ha dicho el portugués.

Estas son algunas de las claves sobre el mecanismo planteado y las dudas que surgen sobre sus posibles consecuencias:

Una de las primeras decisiones que tomaron los aliados nada más comenzar la guerra fue imponer sanciones para congelar los activos del Banco Central de Rusia en su territorio. Lo hicieron durante el fin de semana para evitar que Moscú retirara esos activos con la apertura de los mercados el lunes.

Cada seis meses, la UE renueva esas medidas y mantiene inmovilizado el dinero. En la UE hay casi 200.000 millones de euros, la mayoría en Bélgica. En sus conclusiones de octubre de 2024, el Consejo Europeo determinó que esos activos debían seguir congelados "hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y se indemnice por los daños causados".

El uso de los activos ha sido siempre tabú por los riesgos para la estabilidad financiera del bloque. Pero como muchos tabús desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, esto también está empezando a dejar de serlo. El pasado año, los países del G7 acordaron utilizar los beneficios que resultaban de mantener congelado el dinero para dar un préstamo a Ucrania. Con este nuevo plan, la UE va un paso más allá.

De los casi 200.000 millones de euros en activos rusos congelados en Europa, 175.000 están bajo el control de Euroclear, una empresa con sede en Bélgica. Euroclear es un depósito internacional de valores. Es decir, custodia activos en nombre de terceros y, casualmente, era el depósito donde Rusia tenía gran parte de su dinero antes de la guerra.

En condiciones normales, cuando los valores vencen y se convierten en efectivo, Euroclear devuelve ese dinero a la tercera parte en cuestión. En este caso, se trata del Banco Central de Rusia. Las sanciones que pesan actualmente sobre estos activos impiden a la empresa hacer esa transferencia. Lo que Bruselas propone es usar ese efectivo —actualmente depositado en el Banco Central Europeo— para dar un préstamo a Ucrania. "Lo que proponemos no es en modo alguno una confiscación", defiende una alta fuente comunitaria.

En la práctica, Euroclear concedería ese préstamo a la Unión Europea, que a su vez facilitaría créditos a Kiev. Ucrania solo tendría que devolver ese dinero si Rusia corre con los gastos de reconstrucción tras la guerra. Para garantizar que, en caso contrario, el depósito pueda devolver el dinero al Kremlin, los gobiernos europeos deberían ofrecer garantías al préstamo.

La lógica de la Comisión es que ese riesgo es limitado porque, en la práctica, está en manos de los propios países. Mientras dure la guerra o si Rusia rechaza ofrecer indemnizaciones por los daños, los activos deberían seguir congelados. Así, no habría que devolver el dinero haciendo uso de las garantías. "Los propios Estados miembros deciden en ese momento si quieren levantar la congelación y aceptar las consecuencias, también en el plano financiero, o no", alegan fuentes comunitarias.

Sin embargo, hay cuestiones fundamentales que siguen sin resolverse, desde cómo garantizar que los activos se mantienen congelados hasta quién proveerá las garantías o cómo usar el dinero. Estos serán algunos de los asuntos a debate durante el Consejo Europeo de este jueves, con vistas a guiar el trabajo de la Comisión hacia una propuesta legal.

"Para que esto funcione, es necesario modificar el régimen de sanciones de manera que permita una inmovilización más predecible y sólida de esos activos, sin dejar de mantener la posibilidad de levantarlos si así se desea", aseguraron fuentes comunitarias. Actualmente, esa decisión requiere unanimidad. Dada la resistencia de países como Hungría a la medida, el riesgo es altísimo.

La otra cuestión es cómo minimizar los riesgos legales y las posibles consecuencias. Rusia ya ha amenazado con confiscar bienes y activos europeos en su territorio en respuesta a una medida que —irónicamente— considera una violación del derecho internacional. "Los Estados miembros deben comprender que, si cogen el dinero de Putin, él nos quitará nuestro dinero", ha advertido el primer ministro belga, Bart de Wever a su llegada a la cumbre. "Debemos tener cuidado de que esto no nos salga el tiro por la culata", ha añadido.

Dado que la mayoría de los activos se encuentran en Bélgica, una decisión sin el respaldo del país parece imposible. De Wever ha advertido que si no se tienen en cuenta las peticiones de su Gobierno, hará "todo" lo que esté en su mano "a nivel europeo y nacional, políticamente y legalmente para frenar esta decisión".

El primer ministro belga tiene tres demandas. La primera es mutualizar los riesgos. "Existe un gran riesgo; nos enfrentaremos a reclamaciones enormes", ha dicho de Wever. "Si queremos hacerlo, tendremos que hacerlo todos juntos", ha añadido. La segunda, que todo el mundo contribuya a las garantías. De Wever quiere asegurarse de que si hay que devolver el dinero, todos los países pagarán.

La tercera demanda es que Bélgica no puede ser el único país cuyos activos congelados estén sobre la mesa. Aunque buena parte del dinero ruso está en el país centroeuropeo, Bart de Wever ha pedido que el resto de países, fundamentalmente del G7, se unan. "Sabemos que hay grandes cantidades de dinero ruso en otros países que siempre han guardado silencio al respecto. Si actuamos, debemos hacerlo todos juntos, ha subrayado.

El resto de los socios son sensibles a las preocupaciones belgas, pero insisten en buscar una solución legal y políticamente aceptable. "El mensaje fundamental es que Rusia es responsable de los daños que ha causado en Ucrania y debe pagar por ellos", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Los Veintisiete confían en que el Ejecutivo comunitario pueda encontrar una salida que permita el desembolso a Kiev a principios del año que viene.