Rusia asesina a dos periodistas locales en el este de Ucrania

Al menos dos periodistas de la cadena de televisión ucraniana Freedom TV han muerto este jueves a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Kramatorsk, situada en la provincia de Donetsk (este), según han denunciado las autoridades ucranianas, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha señalado un comunicado en su cuenta en Telegram que los muertos son la periodista Elena Gubanova y el cámara Yevgeni Karmazin, quienes "cubrían la situación en la región desde los primeros días de la invasión a gran escala de la Federación Rusa, contando la verdad sobre los crímenes del enemigo, la evacuación de la población civil y las historias de los defensores".

"Trabajaron en los puntos más calientes de Donetsk y siempre fueron los primeros en llegar a todas partes. Es difícil creer que les haya pasado esto", ha lamentado, antes de afirmar que sus muertes suponen "una gran pérdida". "Elena y Yevgeni permanecerán para siempre en nuestra memoria. Sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas", ha dicho Filashkin, quien ha subrayado que "Rusia es un Estado terrorista que debe pagar por todos sus crímenes".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha lamentado lo ocurrido desde una rueda de prensa en Bruselas, con motivo de su participación en una nueva cumbre de la Unión Europea, que ha tenido como principal objetivo anunciar el paquete número 19 de sanciones a Rusia y remarcar el apoyo a Ucrania.

Tercera persona

Zelenski ha cifrado en 155 los profesionales de los medios de comunicación muertos por los ataques de las fuerzas rusas cuando llevaban a cabo su labor de "mostrar la verdad de la agresión". Ya en Telegram, el presidente ucraniano destacó que una tercera persona resultó herida, el periodista Oleksandr Kolichev.

"Su valentía al cubrir la verdad sobre la agresión de Rusia contra Ucrania jamás será olvidada", ha escrito en referencia a las víctimas. "No se trata de coincidencias ni errores, sino de una estrategia deliberada de Rusia para silenciar las voces independientes que denuncian al mundo sus crímenes de guerra", ha dicho.

Donetsk es, junto a Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.