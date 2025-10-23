Israel bombardea de nuevo el sur de Gaza

Tanques militares israelíes bombardearon a primera hora de este jueves la zona de Sheikh Nasser, al sur de Jan Yunis, "con potentes explosiones que se escucharon en toda la zona" indicaron fuentes locales a EFE, pese al alto el fuego firmado entre Israel y Hamás. De momento, no se han reportado víctimas por estos ataques.

La zona de Sheikh Nasser se encuentra junto a la recién designada como "línea amarilla", el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte de este acuerdo y al que la población gazatí tiene prohibido acercarse.