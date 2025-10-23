Guerra en Oriente Próximo
Israel bombardea de nuevo el sur de Gaza
Por el momento no se han reportado víctimas tras estos ataques
EFE
Gaza
Tanques militares israelíes bombardearon a primera hora de este jueves la zona de Sheikh Nasser, al sur de Jan Yunis, "con potentes explosiones que se escucharon en toda la zona" indicaron fuentes locales a EFE, pese al alto el fuego firmado entre Israel y Hamás. De momento, no se han reportado víctimas por estos ataques.
La zona de Sheikh Nasser se encuentra junto a la recién designada como "línea amarilla", el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte de este acuerdo y al que la población gazatí tiene prohibido acercarse.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal