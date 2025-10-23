Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En octubre de 2026

Lula da Silva confirma que volverá a optar a la presidencia de Brasil

Afirma que, pese a que cumplirá 80 años la próxima semana, tiene la misma energía que cuando tenía 30

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva, presidente de Brasil. / EFE

EFE

Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que disputará un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026, durante una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia.

"Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil", le dijo Lula a su homólogo indonesio Prabowo Subianto, al término de una reunión bilateral en Yakarta, según el discurso leído por el mandatario brasileño y divulgado por la Presidencia del país suramericano. En su pronunciamiento, el líder progresista señaló que aunque su mandato actual termina a finales de 2026, está "preparado para disputar otras elecciones".

Lula, quien cumplirá 80 años el próximo 27 de octubre, apuntó que pese a su edad tiene la misma energía que cuando tenía 30 y subrayó que esta decisión fortalecerá las relaciones bilaterales: "Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa".

El anuncio se produjo tras la firma de acuerdos sobre energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Indonesia. Lula y Subianto, además, acordaron avanzar en un Acuerdo de Comercio Preferencial Mercosur-Indonesia antes de diciembre próximo.

Tras la visita oficial a Indonesia, el mandatario brasileño, Lula viajará a Malasia, donde participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que se prevé un posible encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lula es fundador del Partido de los Trabajadores (PT), gobernó en dos períodos consecutivos, entre 2003 y 2011, y regresó al poder el 1 de enero de 2023 tras derrotar en las elecciones al entonces presidente, Jair Bolsonaro.

