Rusia
Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas
Afirma que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional
EFE
Moscú
El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.
Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Hércules CF - Atlético de Madrid B
- La queja de alumnos sin profesores de FP: 'Viajamos durante horas para asistir a dos clases sueltas
- Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
- Fernando Torres: 'El Hércules ha sido mejor en los momentos donde ha tenido las oportunidades