Guerra comercial
Trump anuncia una subida del 10% de los aranceles a Canadá
El anuncio del presidente de EEUU responde a lo que considera un uso “fraudulento” por parte del gobierno de Ontario de un discurso de Ronald Reagan que criticaba los aranceles en una campaña contra la política comercial estadounidense
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, después de cortar las negociaciones comerciales y acusar al país vecino de haber difundido un anuncio “fraudulento” que manipulaba un discurso del expresidente Ronald Reagan como parte de una campaña publicitaria del estado de Ontario contra la política comercial estadounidense.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump ha asegurado que el gobierno canadiense utilizó “audio y video selectivos” de Reagan para hacerlo parecer contrario a los aranceles. "Ronald Reagan AMABA los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, ¡pero Canadá dijo que no! Su anuncio debía retirarse INMEDIATAMENTE", ha expresado el mandatario.
Según el presidente estadounidense, el objetivo de la campaña era “engañar” a la opinión pública y presionar al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que suavizara las políticas arancelarias aplicadas por su Gobierno. “Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional sobre lo que ya pagan actualmente”, ha añadido Trump.
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús