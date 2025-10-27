Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ejército ruso procede a liquidar a los defensores de Kúpiansk y Pokrovsk

El ejército ruso ha procedido a liquidar a los miles de defensores de los bastiones ucranianos de Kúpiansk y Pokrovsk que se encuentran cercados y se niegan a rendirse, según informó este lunes el ministerio de Defensa de Rusia.

El parte de guerra señala en Telegram que los ucranianos intentaron hasta en cuatro ocasiones romper el cerco en la localidad de Kúpiansk (región de Járkov) en la orilla derecha del río Oskol.

Según la fuente, medio centenar de soldados fueron eliminados por la artillería y los drones, que destruyeron también dos blindados.