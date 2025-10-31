Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Un muerto en un nuevo ataque israelí contra el Líbano, que suma 16 en la última semana Al menos una persona murió este viernes en el bombardeo de un dron israelí contra una motocicleta que viajaba por la localidad de Kounine, en el sur del Líbano, lo que eleva a 16 el número de fallecidos en acciones atribuidas al Estado judío en la última semana. "Un bombardeo del enemigo israelí hoy en el pueblo de Kounine, en el distrito de Bint Jbeil, causó un muerto y un herido", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus identidades.

El Ejército de Israel mata a tiros un adolescente de 15 años El Ejército de Israel ha matado este jueves a un adolescente de 15 años en una operación militar que ha llevado a cabo en la ciudad cisjordana de Silwad, al noreste de Ramala, en medio del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. Fuentes citadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que en un primer momento el menor de edad --al que han identificado como Yamen Samed Hamad-- ha resultado herido, pero ha fallecido finalmente en el Complejo Médico Palestino. Las tropas habían impedido que la ambulancia llegara hasta donde se encontraba Hamad herido, dejándolo tendido en el suelo hasta que ha permitido su traslado.

Israel confirma la identidad de los cuerpos de los dos rehenes entregados este jueves por Hamás en Gaza La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este jueves la identidad de los dos cadáveres entregados horas antes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y ha afirmado que corresponden a Amiram Cooper y Sahar Baruch. Tras terminar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, el Ejército israelí ha informado a sus familias que "sus seres queridos han sido repatriados a Israel y que su identificación se ha completado", según reza un comunicado. "El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Cooper y Sahar, y de todas las familias de los rehenes caídos. (...) Estamos decididos, comprometidos y trabajamos incansablemente para que todos nuestros rehenes fallecidos reciban un entierro digno en su país", ha expresado.

Hamás defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha defendido este jueves tras haber entregado los restos de dos rehenes que sigue comprometido con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y, por contra, ha acusado a Israel de violarlo con ataques contra el enclave y la obstrucción a la ayuda humanitaria. "La entrega de los cuerpos de los prisioneros hoy confirma nuestro compromiso con el acuerdo de alto el fuego, a pesar de las continuas violaciones de la ocupación, que obstruye sistemáticamente el acceso a los cuerpos de sus prisioneros al continuar sus bombardeos y asesinatos", ha dicho el portavoz de Hamás, Hazem Qasem. También ha hecho hincapié en que las autoridades israelíes "no están cumpliendo con su obligación de permitir el ingreso de suficiente ayuda a la Franja de Gaza, y (la población) continúa sufriendo hambruna", según declaraciones recogidas por el diario 'Filastín', afín a Hamás.

Erdogan tilda a Alemania de actuar con "ignorancia" ante el "genocidio" en Gaza durante un encuentro con Merz El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este jueves al Gobierno alemán de actuar con "ignorancia" ante el "genocidio" en la Franja de Gaza durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, donde ha recalcado que la población palestina atraviesa "una hambruna". El mandatario turco ha indicado que Israel ha estado "amenazando Gaza con armas nucleares, mientras que el grupo armado palestino (Hamás) no tiene ningún armamento de este tipo". "Israel ha vuelto a atacar recientemente Gaza a pesar del alto el fuego", ha apuntado. "¿Acaso Alemania no lo ve?", ha recalcado, antes de afirmar que es deber "tanto de Alemania como de Turquía u otros países poner fin a las masacres y a la hambruna en Gaza". "Desafortunadamente, no puedo estar de acuerdo con algunas cosas que ha dicho el canciller. Hamás no tiene bombas, Israel las ha usado. ¿No os dais cuenta?", ha afirmado durante una rueda de prensa.

Hamás entrega a Israel los cuerpos de otros dos rehenes tras la reanudación del alto el fuego en Gaza El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, anunció este jueves que el Ejército israelí ha recibido de manos de la Cruz Roja en Gaza los ataúdes que portan, presuntamente, los cuerpos de dos rehenes devueltos previamente por Hamás. "Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, a dos secuestrados fallecidos que fueron entregados al Ejército y las fuerzas del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. De allí, serán transferidos a Israel, donde serán recibidos con honores militares por el rabino jefe del Ejército", recoge un comunicado publicado por la oficina de Netanyahu.

Hamás entregará a la Cruz Roja los cuerpos de dos presuntos rehenes en Gaza esta tarde Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, entregarán los cadáveres de dos presuntos rehenes en Gaza a las 16.00 hora local (13.00 GMT) de este jueves a la Cruz Roja, que a su vez los dará al Ejército israelí. "Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros #TormentaDeAlAqsa, las Brigadas Al Qasam entregarán los cuerpos de dos prisioneros israelíes a las 4 p.m. hora de Gaza", recoge el comunicado difundido por la milicia palestina.

Netanyahu se reúne con altos cargos militares de EE.UU. cerca de la Franja de Gaza El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió anoche con altos cargos militares de EE.UU. en el centro cívico-militar próximo a la Franja de Gaza, donde insistieron en la meta de desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja. "Anoche, en Kiryat Gat, mantuve una reunión de trabajo conjunta con altos funcionarios estadounidenses. Estamos colaborando para lograr el objetivo que acordamos con el presidente Trump: desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza, manteniendo plenamente nuestra seguridad", dijo este jueves Netanyahu en su cuenta de X.

Colonos israelíes incendian y arrancan decenas de olivos en Cisjordania en plena recolecta Colonos israelíes arrancaron más de 50 olivos en la aldea palestina de Beit Ummar, cercad de Nablus (norte de Cisjordania), e incendiaron varios olivares en Turmus Ayya (centro) este miércoles, en medio de la oleada de violencia desatada durante la temporada de recogida de la aceituna. Abdullah Awad, propietario de los olivos que han ardido en Turmus Ayya, grabó el incendio desde la distancia, sin poder acercarse a sus olivos.