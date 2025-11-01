Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

En Directo
La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén
Los restos mortales de tres cuerpos entregados anoche a Israel por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluyó este sábado el análisis forense israelí según se han hecho eco diferentes medios locales.
Israel había sido notificado con antelación de que Hamás no estaba seguro de la identidad de los restos, que no se ha hecho pública tras su análisis en el Instituto forense de Abu Kabir en Tel Aviv.
Los últimos cadáveres de cautivos israelíes fueron entregados el jueves e identificados como los de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.
Israel recibe tres cadáveres más de Gaza, pero no está claro si son de rehenes
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó los cuerpos de tres personas desde Gaza a las autoridades israelíes la noche de este viernes, detalló la organización en un comunicado, que serán identificados en el Instituto de Medicina Forense. "Las autoridades forenses israelíes son responsables de tomar todas las medidas necesarias para la identificación de los restos", añadió el CICR tras confirmar el traspaso. Los últimos cadáveres fueron entregados ayer jueves e identificados como los restos mortales de los rehenes Amiram Cooper y Sahar Baruch, según informó ayer la oficina del primer ministro en un comunicado.
La próxima fase en Gaza será abordada el lunes por 8 ministros de Exteriores en Estambul
Los ministros de Exteriores de ocho países musulmanes se reunirán el lunes próximo en Estambul para abordar la situación en la Franja de Gaza, y eventualmente dar pasos hacia una "próxima fase" en el proceso de paz, informó este viernes el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. A la reunión acudirán los responsables de la diplomacia de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania, Indonesia y Pakistán, además de Turquía. Estos países participaron ya, junto a Turquía, en una cumbre de Nueva York con el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrada en septiembre pasado durante la asamblea general de Naciones Unidas.
El jefe de Hizbulá acusa a EEUU de no ser un mediador "imparcial" entre el Líbano e Israel
El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, acusó este viernes a Estados Unidos de no ser un mediador "imparcial" entre el Líbano e Israel, pues ayuda a su aliado a ganar poder mientras evita pronunciarse sobre los constantes ataques israelíes contra el Líbano. "Estados Unidos no es un mediador imparcial, sino el principal patrocinador de la agresión (Israel). Es quien la está ayudando a expandirse y afianzarse en el Líbano y en la región", denunció el secretario general de Hizbulá en un discurso televisado por canales afines. En esta línea, consideró que Washington no ha logrado "nada" para el Líbano, pese a que asegura estar trabajando para encontrar una salida al actual statu quo.
Israel mata a un supuesto miembro de Hizbulá en un bombardeo en el Líbano
El Ejército israelí bombardeó una vez más este viernes el sur del Líbano y aseguró haber matado a un miliciano del grupo chií Hizbulá en la localidad de Kounine, informaron fuentes militares israelíes.
"Hace poco, el Ejército atacó y eliminó al terrorista Ibrahim Muhammad Raslan, responsable de mantenimiento de Hizbulá que operaba para restablecer infraestructura", se indica en un comunicado castrense, en el que se añade que las actividades de Raslan "constituían una amenaza para el Estado de Israel y su población civil".
Israel entrega a Gaza otros 30 cadáveres sin identificar, la mayoría con signos de tortura
En el marco del acuerdo de alto el fuego, Israel devolvió este viernes otros 30 cuerpos a la Franja de Gaza, varios con claros signos de tortura y sin que se conozcan sus identidades, detalló el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado.
"El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción de 30 cuerpos de mártires entregados hoy por la ocupación israelí a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, elevando a 225 el número total de cuerpos recibidos (desde el alto el fuego), detalla el texto.
Katz cesa a la fiscal militar de Israel por la filtración de un vídeo de una violación a un preso palestino
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado este viernes de que ha decidido cesar a la jefa de la Fiscalía militar del país, Yifat Tomer Yerushalmi, por su supuesta implicación en la filtración de un vídeo en el que se mostraba a varios soldados violando a un preso palestino en una cárcel del país.
El caso, que ha hecho saltar las alarmas y ha provocado críticas por parte de la cúpula militar ante lo que consideran un documento que hace peligrar a las Fuerzas Armadas, ha llevado a Katz a anunciar que la fiscal "no volverá a ocupar su cargo". En este sentido, ha asegurado que garantizará que se hace justicia contra "cualquiera que tome medidas contra los soldados del Ejército de Israel".
"Dada la gravedad de las sospechas (sobre la filtración) y lo delicado del cargo que ocupa para hacer cumplir la ley, no hay motivos para que regrese al cargo", ha aseverado el ministro en un comunicado en el que ha indicado que pronto se le requerirá "dejar su puesto".
Un muerto en un nuevo ataque israelí contra el Líbano, que suma 16 en la última semana
Al menos una persona murió este viernes en el bombardeo de un dron israelí contra una motocicleta que viajaba por la localidad de Kounine, en el sur del Líbano, lo que eleva a 16 el número de fallecidos en acciones atribuidas al Estado judío en la última semana.
"Un bombardeo del enemigo israelí hoy en el pueblo de Kounine, en el distrito de Bint Jbeil, causó un muerto y un herido", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus identidades.
El Ejército de Israel mata a tiros un adolescente de 15 años
El Ejército de Israel ha matado este jueves a un adolescente de 15 años en una operación militar que ha llevado a cabo en la ciudad cisjordana de Silwad, al noreste de Ramala, en medio del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.
Fuentes citadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que en un primer momento el menor de edad --al que han identificado como Yamen Samed Hamad-- ha resultado herido, pero ha fallecido finalmente en el Complejo Médico Palestino. Las tropas habían impedido que la ambulancia llegara hasta donde se encontraba Hamad herido, dejándolo tendido en el suelo hasta que ha permitido su traslado.
Israel confirma la identidad de los cuerpos de los dos rehenes entregados este jueves por Hamás en Gaza
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este jueves la identidad de los dos cadáveres entregados horas antes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y ha afirmado que corresponden a Amiram Cooper y Sahar Baruch. Tras terminar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, el Ejército israelí ha informado a sus familias que "sus seres queridos han sido repatriados a Israel y que su identificación se ha completado", según reza un comunicado. "El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Cooper y Sahar, y de todas las familias de los rehenes caídos. (...) Estamos decididos, comprometidos y trabajamos incansablemente para que todos nuestros rehenes fallecidos reciban un entierro digno en su país", ha expresado.
