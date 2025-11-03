Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército israelí confirma la identidad de los cuerpos de los tres rehenes entregados por Hamás este domingo

"Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las FDI informaron a las familias de los secuestrados, el coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Neutra y el sargento Oz Daniel, que sus seres queridos han sido sepultados nuevamente", ha indicado en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram. Los tres miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) murieron durante el asalto de las milicias palestinas contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado de Hamás, entregaron sus cuerpos este domingo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que a su vez los trasladó a las fuerzas militares israelíes presentes en el enclave palestino. El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre incluía la liberación de los 20 rehenes vivos secuestrados el 7 de octubre de 2023, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 20 israelíes, por lo que restarían otros ocho para cumplir con los términos del acuerdo pactado con la mediación de Estados Unidos.