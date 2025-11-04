Cinco rescatados con vida
Al menos siete muertos, entre ellos cinco extranjeros, por una avalancha en el Himalaya
EFE
Al menos siete personas murieron y cinco fueron rescatadas con vida este martes tras una avalancha registrada en el distrito de Dolakha, en el Himalaya nepalí, según informaron a Efe las autoridades locales.
Una fuente policial anónima de Dolakha detalló que entre los fallecidos se encuentran dos ciudadanos italianos, dos nepalíes, un canadiense, un alemán y un francés. "Cinco escaladores heridos fueron trasladados en helicóptero a Katmandú el martes por la mañana. Se encuentran bien y estables", dijo Mingma Sherpa, presidente de Seven Summit Treks, la empresa que dirige las operaciones de rescate en el distrito donde tuvo lugar el alud.
La avalancha se produjo el lunes las 9.30 de la mañana (3.15 hora GMT) en el pico Yalung Ri, de 5.630 metros de altitud, situado unos 180 kilómetros al este de Katmandú y cerca de la frontera con el Tíbet. Según Sherpa, cinco cuerpos permanecen enterrados bajo la nieve a unos 4,5 metros de profundidad, mientras que dos están en la superficie.
Phurba Tenjing Sherpa, director ejecutivo de Dreamers Destination, la agencia de expediciones encargada del ascenso de los montañistas canadiense, italiano y nepalíes, explicó que la avalancha se produjo cerca de la cumbre alrededor de las 9 de la mañana y las labores de rescate se retrasaron hasta las 5 de la tarde. "Fuimos informados del accidente por un nepalí herido y actuamos de inmediato", señaló Sherpa.
Malas condiciones meteorológicas
Indicó que las labores de búsqueda y rescate se retrasaron debido a las restricciones de vuelo en la región de Rolwaling, donde se requiere una autorización administrativa especial para las operaciones en helicóptero. "Solicitamos inmediatamente el permiso de rescate aéreo, pero se demoró. El helicóptero llegó a las 5 de la tarde. Si hubiera llegado en una o dos horas, podrían haberse salvado vidas", añadió Sherpa. Las condiciones meteorológicas adversas complicaron aún más las tareas de rescate una vez que el helicóptero alcanzó la zona.
Nepal ha sufrido en las últimas dos semanas un clima severo con intensas lluvias en las llanuras del sur y tormentas de nieve en el norte que han dejado a varios excursionistas desaparecidos en distintas zonas del país.
Entre ellos figuran los alpinistas italianos Farronato Stefano y Caputo Alessandro, desaparecidos desde el 28 de octubre mientras intentaban escalar el pico Panbari, y el australiano Chin Tark Chan, que murió el miércoles al intentar alcanzar la cima del Himlung Himal.
El Himalaya, hogar de ocho de las diez montañas más altas del mundo, incluido el Everest, atrae cada año a cientos de escaladores y excursionistas aunque las expediciones de otoño suelen ser menos populares por el mal tiempo y las intensas nevadas.
Más de un millar de senderistas han sido rescatados desde que comenzaron las tormentas de nieve el martes pasado con la llegada del ciclón Montha y varios grupos permanecen todavía varados en rutas de montaña.
