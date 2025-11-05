Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de aviación

Un avión de UPS se estrella tras el despegue en el aeropuerto de Kentucky

La Policía detalló que existen varios heridos pero sin precisar una cantidad exacta

Logo de UPS.

Logo de UPS. / EP

EFE

Washington

Un avión de la empresa UPS se estrelló este martes tras despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky.

En la pista sigue un fuego activo con escombros, por lo que el Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville envió una alerta para mantenerse fuera del área.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando salía en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La Policía detalló que existen varios heridos pero sin precisar una cantidad exacta y adelantaron que las razones del choque siguen sujetas a investigación.

Por el momento la alerta emitida por las autoridades locales no permiten que nadie pueda transitar en un radio de cinco millas alrededor y además se registran decenas de vueltos retrasados hasta que la situación en la pista sea controlada.

