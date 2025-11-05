Claves de la victoria demócrata en la jornada electoral en EEUU

La principal conclusión de la jornada electoral en EEUU –donde se dirimieron los gobernadores de los estados de Virginia y Nueva Jersey y la alcaldía de NY, entre otras cuestiones– ha sido el revés a Trump. La victoria demócrata en puntos clave es un aviso a los republicanos de cara a las elecciones que se celebrarán a mitad de legislatura el año que viene e incluso a las presidenciales de 2028. A continuación, las claves de una jornada histórica que ha colocoado a un musulmán, el demócrata Zohran Mamdani, al frente de la ciudad de Nueva York.

En Virginia, tradicionalmente un estado decisivo en el año posterior a las elecciones presidenciales, los demócratas ganaron todas las contiendas estatales, y Abigail Spanberger, una moderada de 46 años, será la primera mujer gobernadora de Virginia. En la carrera por la vicegobernación, la demócrata Ghazala Hashmi se ha convertido en la primera candidata musulmana elegida en todo el país. Trump rechazó repetidamente a la candidata republicana a gobernadora Winsome Earle-Sears, de 61 años, que habría sido la primera mujer negra elegida gobernadora en cualquier estado. El presidente se negó a respaldarla formalmente y evitó mencionar su nombre en su mitin televisado de la víspera de las elecciones para los candidatos de Virginia.

En Nueva Jersey, la candidata demócrata a gobernadora, Mikie Sherrill, ganó por casi la misma diferencia, derrotando fácilmente a un fuerte candidato republicano al que atacó por apoyar a Trump.

En Nueva York, el socialista demócrata Zohran Mamdani fue elegido alcalde tras una sorpresiva campaña que también provocó el debate en el seno del propio Partido Demócrata. Arrebató la candidatura al exgobernador Andrew Cuomo, que se presentó como independiente y recibió el apoyo de última hora de Trump. Mamdani, musulmán, ha hecho gala de una enérgica campaña muy basada en las redes sociales para atraer al voto joven.

La participación fue elevada. La Junta Electoral de la ciudad de Nueva York informó de que se habían emitido dos millones de votos en las elecciones a la alcaldía de Nueva York cuando faltaban 15 minutos para el cierre de las urnas. La primera vez desde 1969 –según la junta– que dos millones de neoyorquinos votaban en unas elecciones locales.

"And so it begins" ("Así comienza", "Aquí empieza todo") ha sido la expresión utilizada por el presidente de EEUU, Donald Trump, para reaccionar a la victoria de Zohran Mamdani –demócrata y musulmán– como alcalde de Nueva York. Es una expresión cargada de dramatismo que suele usarse para anunciar el inicio de algo importante, normalmente con un tono de advertencia o amenaza velada. La frase es famosa por su utilización en 'The Lord of the Rings' –'El señor de los anillos'– , cuando el rey Théoden se dirige a la batalla del Abismo de Helm, de ahí sus connotaciones apocalípticas que Trump tanto gusta explotar. Trump ha descrito a Mamdani como "comunista lunático".

Trump había hecho campaña por los candidatos republicanos a gobernador tanto en Virginia como en Nueva Jersey. Tras la derrota en los dos estados, el presidente publicó en su red social que se debía en gran parte a que "Trump no estaba en la papeleta" y al cierre parcial del Gobierno ('shutdown').