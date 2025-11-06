Estados Unidos
Nancy Pelosi, figura clave del Partido Demócrata, anuncia que se retira de la política
EFE
Washington
La expresidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos Nancy Pelosi, una de las figuras clave del partido Demócrata, anunció este jueves que después de 40 años en la política no buscará la reelección al finalizar su mandato congresional en enero de 2027.
"Siempre digo a mis colegas en la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado —presidenta, líder, coordinadora de la bancada—, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo en nombre del pueblo de San Francisco'", dijo Pelosi, de 85 años, en un emotivo vídeo publicado en redes.
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
- Este es el barrio de Alicante por el que podrán circular los tuctucs
- Estos son los dos empresarios más ricos de Alicante, según Forbes
- La «victoria» del Elche en el campo del Barça que ningún equipo español había conseguido en 8 años
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- ¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
- Una madre denuncia que su hija de 13 años con discapacidad fue amenazada y sufrió un corte en un instituto de Petrer