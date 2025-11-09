Seísmo
Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 6,7 en el noreste del país
El seísmo se produjo frente a las costas de Iwate, que resultó una de las regiones más afectadas, junto con la vecina de Miyagi
EFE
Seul
Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), desatando una alerta de tsunami.
El seísmo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.
Tuvo una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las zonas más afectadas de Iwate y la vecina prefectura de Miyagi.
