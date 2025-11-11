Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Un comité de expertos: las investigaciones del Ejército sobre el 7 de octubre fueron inadecuadas

Un comité de expertos formado por militares reservistas señaló, en una primera evaluación, que fueron inadecuadas la mayoría de las investigaciones de alto nivel llevadas a cabo por parte del Ejército israelí sobre los fallos que se cometieron durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En su informe, los expertos señalan que muchas de las investigaciones del Ejército fueron "incompletas e insatisfactorias", sin "identificar los puntos débiles y los cambios necesarios" a implementar en términos de la seguridad de Israel.

Pese a todo, el comité sostiene que, tras su primer examen, determina que "todos los comandantes involucrados en el proceso actuaron con integridad y sinceridad, impulsados por la genuina intención de llevar a cabo una investigación veraz y exhaustiva".