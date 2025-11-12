Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Katz anuncia el cierre de la emisora de radio del Ejército de Israel por "dañar los esfuerzos de guerra"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este miércoles que el Gobierno tiene previsto cerrar la emisora de radio Galei Tzahal, operada por las propias Fuerzas Armadas del país, por considerar que "daña los esfuerzos de guerra y la moral" de los soldados.

Así, ha indicado que las emisiones finalizarán el próximo mes de marzo tras analizar una serie de quejas al respecto y presentar una propuesta ante el Gobierno, que deberá dar su visto bueno definitivo.

Para ello, Katz ha explicado que formará un equipo profesional en el seno del Ministerio de Defensa para supervisar el cierre de la cadena, ayudar a sus trabajadores a conseguir empleos alternativos y preservar la segunda emisora, encargada de emitir programas musicales.