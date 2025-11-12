Mueren los 20 tripulantes del avión militar turco estrellado en Georgia

Turquía ha confirmado el miércoles la muerte de los 20 tripulantes —todos soldados del Ejército turco— del avión militar que se estrelló el martes en el este de Georgia. La aeronave, un C-130 Hércules, volvía hacia Turquía desde Azerbaiyán, donde había viajado para aportar equipamiento para un desfile militar en Bakú de celebración por el quinto aniversario del final de la guerra del Karabaj.

Expertos e investigadores turcos, que tan solo han podido llegar al remoto lugar del accidente el miércoles de madrugada, aún no han determinado las razones del accidente del avión, que fue construido hace 57 años y entró en servicio dentro de las Fuerzas Aéreas turcas en 2010.

"Nuestros heroicos camaradas fueron martirizados cuando nuestro C-130 de transporte se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán. En mi nombre y en el de todos los miembros del Ministerio de Defensa, le pido a Dios su misericordia ante nuestros héroes caídos, y extiendo mis condolencias a sus familias en luto y a nuestra nación", ha dicho el ministro de Defensa turco, Yasar Güler.

Transporte de tropas y armamento

Los C-130 Hércules, construidos por la empresa estadounidense Lockheed Martin, son comunes en todas las flotas aéreas de los países de la OTAN, y son usados para transporte de tropas, armamento y equipamiento y misiones de asalto y reconocimiento.

Imágenes de la caída, sin embargo, han sido publicadas en redes sociales, y analistas y expertos aseguran que las fotografías indicarían que el avión perdió partes a medio vuelo. "Las imágenes parecen indicar que la sección de la cola se separó, y que el combustible empezó a salir a través de las válvulas de atrás. Esto sugiere que la tripulación podría haber estado tirando fuel para preparar un aterrizaje de emergencia", ha asegurado Jarrod Philips, especialista retirado estadounidense de los C-130 de las Fuerzas Aéreas de EEUU.

El avión estrellado, así, despegó durante la mañana de este martes desde Trabzon, Turquía, hacia Azerbaiyán, donde aterrizó en mediodía. Tras un breve tiempo de estancia en el país caucásico, el C-130 volvió a despegar, en esta ocasión con destino de vuelta a Turquía. Ese vuelo duró tan solo 27 minutos, según información transmitida por el radar de la aeronave.

El accidente es el evento más mortal del Ejército turco desde febrero de 2020, cuando un bombardeo supuestamente ruso —su autoría nunca fue oficialmente confirmada— asesinó a 33 soldados turcos en Idleb, en el norte de Siria. Por aquel entonces Bashar al Asad, que fue depuesto en diciembre de 2024, aún gobernaba el país árabe. El gran aliado de Asad era la Rusia de Vladímir Putin.