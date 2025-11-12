Trump “pasó horas” con una víctima de Epstein según correos electrónicos desvelados por los demócratas del Congreso

Donald Trump “pasó horas” en casa de Jeffrey Epstein con una de las víctimas del financiero pederasta y el actual presidente “por supuesto sabía sobre las chicas”. Esas son algunas de las revelaciones de varios correos electrónicos escritos por el propio Epstein que los demócratas de la Cámara de Representantes han hecho públicos este miércoles.

Las revelaciones de los mensajes prometen intensificar de nuevo el escrutinio sobre el presidente de Estados Unidos y sobre cómo su Gobierno está manejando la investigación y el caso, un manejo sospechoso de falta de transparencia que ha abierto una brecha entre el mandatario y el movimiento MAGA.

Trump siempre ha negado saber de los crímenes que cometió Epstein e insiste en que cortó relaciones con el inversor cuando sus delitos salieron a la luz. Epstein fue primero acusado en Florida pero logró evitar cargos federales y en 2008 logró salir de la cárcel con un generoso acuerdo judicial. En 2019 fue imputado de nuevo ya con cargos federales y cometió suicidio en la celda donde esperaba su juicio.

Los mensajes

“Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump”, escribió Epstein en abril de 2011 en un correo a su socia y aliada Ghislaine Maxwell, la única implicada en la trama de explotación sexual de chicas y menores que cumple una pena de cárcel de 20 años por su papel en esa red y que, según se ha publicado en los últimos días, ha pedido a Trump que conmute su condena.

En ese mismo correo Epstein escribe que una víctima, cuyo nombre está tachado para proteger su identidad, “pasó horas” en su casa con Trump.

Otro de los correos publicados este miércoles incluye correspondencia entre Trump y el escritor Michael Wolff en enero de 2019. En ese mensaje Epstein menciona Mar-a-Lago, la residencia privada de Florida, y sugiere que aunque Trump públicamente le había pedido a Epstein que “dimitiera", el financiero e inversor nunca fue miembro. Es en ese correo donde Epstein dice que Trump “por supuesto sabía sobre las chicas” y lo argumenta diciendo que “pidió a Ghislaine que parara”.

Una tercera cadena de mensajes incluye correos que previamente se habían cruzado Epstein y Wolff en diciembre de 2015, cuando Trump ya llevaba meses en la carrera por las primarias republicanas. El escritor informó al financiero de que CNN iba a preguntar a Trump en una entrevista por la relación entre ambos y cuando Epstein planteó qué tipo de respuesta debería dar si ellos dos pudieran preparársela Wolff le dijo: “creo que debes dejar que se cuelgue a sí mismo. Si dice que no ha estado en el avión o la casa eso te da valiosa moneda de cambio política y de relaciones públicas. Lo puedes colgar de una manera que genere beneficio positivo a tu favor, o si de verdad parece que puede ganar (las elecciones presidenciales de 2016), podrías salvarle, generando una deuda”.

Wolff también asumió en ese correo que era posible que al ser preguntado por CNN Trump respondiera que “Jeffrey Epstein es un gran tipo y ha sido tratado injustamente y es una víctima de la corrección política, que será ilegalizada en un régimen de Trump.

Brecha con el movimiento MAGA

Para Trump la publicación de mensajes por parte de los demócratas que están en el Comité de Control de la Cámara Baja es otro quebradero de cabeza en un caso que le está poniendo en apuros con algunos miembros de su propio partido y una parte importante del movimiento MAGA, su más leal base.

Trump prometió en campaña hacer públicos todos los documentos del caso pero su Administración ha incumplido esa promesa y líderes como la fiscal general, Pam Bondi, han dado marcha atrás, alimentando sospechas de un encubrimiento.

“Cuanto más intenta Donald Trump encubrir los archivos sobre Epstein más descubrimos”, ha escrito en un comunicado el congresista de California Robert García, principal representante demócrata en el comité Baja. “Esta correspondencia plantea serios interrogantes sobre qué más esconde la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente”.

Esa publicación de los mensajes llega cuando la Cámara Baja, controlada como el Senado por los republicanos, se dispone a votar para poner fin al cierre de Gobierno. El 'speaker', Mike Johnson, ha estado aprovechando ese cierre para no tomar juramento a la congresista demócrata Adelita Grijalva, un retraso que se ha denunciado como una treta para posponer precisamente avances en la investigación del caso Epstein.

En cuanto tome posesión Grijalva va a ser el voto número 218 que hace falta en la Cámara para forzar una votación sobre una iniciativa legislativa para hacer públicos todos los documentos de la investigación. Esa propuesta legislativa la han esponsorizado juntos un demócrata, Ro Khanna, y un republicano, Thomas Massie, y la han apoyado congresistas ultra como Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert y Nancy Mace.