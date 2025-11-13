Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel dice haber atacado un depósito de armas de Hizbulá en el sur de Líbano

El Ejército de Israel dijo a primera hora de este jueves haber atacado un depósito de armas y una infraestructura "terrorista subterránea utilizada" por la milicia chií Hizbulá en el sur del Líbano.

"Estas infraestructuras terroristas se ubicaban cerca de zonas pobladas, lo que constituye un ejemplo más del uso cínico que hace Hizbulá de civiles libaneses como escudos humanos para sus operaciones desde áreas civiles", recoge el comunicado castrense.

Israel, como ha venido haciendo en las últimas semanas, justifica estos bombardeos contra el sur del país vecino bajo la tesis de que el grupo libanés, que quedó muy debilitado durante la guerra del año pasado, está ahora intentando rearmarse.