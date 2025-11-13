Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La guerra en Ucrania cumple ya más 1.350 días desde el inicio de la invasión de Rusia | Desde el Ministerio de Exteriores ruso aseguran que están dispuestos a retomar las negociaciones directas en Estambul

Soldados del ejército ruso se preparan para disparar contra un dron ucraniano en una ubicación no revelada de Ucrania.AP/LaPresse.

Soldados del ejército ruso se preparan para disparar contra un dron ucraniano en una ubicación no revelada de Ucrania.AP/LaPresse. / AP / LaPresse / LAP

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents