Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
  2. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  3. Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
  4. Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
  5. Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores
  6. Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo
  7. El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
  8. Los mejores restaurantes de Alicante según 25 alicantinos escogidos al azar

¿Existen los híbridos perro-lobo? La ciencia da la respuesta

¿Existen los híbridos perro-lobo? La ciencia da la respuesta

¿Cómo es volar sobre una nube de polvo? Abrumadoras imágenes desde el cielo de Alicante

¿Cómo es volar sobre una nube de polvo? Abrumadoras imágenes desde el cielo de Alicante

El tiempo sigue loco en Alicante: la bruma toma Elche tras una noche tropical en parte del litoral

El tiempo sigue loco en Alicante: la bruma toma Elche tras una noche tropical en parte del litoral

Alicante amanece sin alertas municipales pese a la mala calidad del aire por la calima

Alicante amanece sin alertas municipales pese a la mala calidad del aire por la calima

Transgourmet Ibérica culmina la celebración de su centenario con un evento en el Museu Nacional d’Art de Catalunya y reafirma su liderazgo en la distribución alimentaria

Transgourmet Ibérica culmina la celebración de su centenario con un evento en el Museu Nacional d’Art de Catalunya y reafirma su liderazgo en la distribución alimentaria

Los alumnos de la UMH podrán hacer prácticas en À Punt los próximos cuatro años

Los alumnos de la UMH podrán hacer prácticas en À Punt los próximos cuatro años

El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm para hoy
Tracking Pixel Contents