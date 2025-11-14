Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La guerra en Ucrania cumple ya más 1.350 días desde el inicio de la invasión de Rusia

Desde el Ministerio de Exteriores ruso aseguran que están dispuestos a retomar las negociaciones directas en Estambul

Soldados del ejército ruso se preparan para disparar contra un dron ucraniano en una ubicación no revelada de Ucrania.AP/LaPresse.

Soldados del ejército ruso se preparan para disparar contra un dron ucraniano en una ubicación no revelada de Ucrania.AP/LaPresse. / AP / LaPresse / LAP

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
  2. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  3. Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
  4. Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
  5. Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores
  6. Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo
  7. El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
  8. Los mejores restaurantes de Alicante según 25 alicantinos escogidos al azar

¿Existen los híbridos perro-lobo? La ciencia da la respuesta

¿Existen los híbridos perro-lobo? La ciencia da la respuesta

¿Cómo es volar sobre una nube de polvo? Abrumadoras imágenes desde el cielo de Alicante

¿Cómo es volar sobre una nube de polvo? Abrumadoras imágenes desde el cielo de Alicante

El tiempo sigue loco en Alicante: la bruma toma Elche tras una noche tropical en parte del litoral

El tiempo sigue loco en Alicante: la bruma toma Elche tras una noche tropical en parte del litoral

Alicante amanece sin alertas municipales pese a la mala calidad del aire por la calima

Alicante amanece sin alertas municipales pese a la mala calidad del aire por la calima

Transgourmet Ibérica culmina la celebración de su centenario con un evento en el Museu Nacional d’Art de Catalunya y reafirma su liderazgo en la distribución alimentaria

Transgourmet Ibérica culmina la celebración de su centenario con un evento en el Museu Nacional d’Art de Catalunya y reafirma su liderazgo en la distribución alimentaria

Los alumnos de la UMH podrán hacer prácticas en À Punt los próximos cuatro años

Los alumnos de la UMH podrán hacer prácticas en À Punt los próximos cuatro años

El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm para hoy
Tracking Pixel Contents