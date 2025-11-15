EEUU
La congresista Marjorie Taylor Greene denuncia amenazas tras perder el apoyo de Trump
Las declaraciones de la congresista por Georgia llegan después de que Trump anunciara que le retira su apoyo electoral, a un año de las elecciones legislativas, al considerar que "se ha vuelto una izquierdista" y que está "loca"
Efe
La congresista republicana de ultraderecha Marjorie Taylor Greene denunció este sábado haber recibido amenazas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompiera su alianza con ella por sus críticas al Gobierno.
Greene, antes una férrea defensora de Trump, afirmó en la red social X que "un foco de amenazas" en su contra está "siendo alimentado por el hombre más poderoso del mundo". "El hombre al que apoyé y ayudé a ser elegido", añadió.
"Como republicana que vota mayoritariamente a favor de los proyectos de ley y de la agenda del presidente Trump, su agresión contra mí, que además alimenta la naturaleza venenosa de sus trolls radicales en internet (muchos de ellos pagados), resulta completamente impactante", señaló, sin detallar el tipo de amenazas.
"Se ha vuelto una izquierdista"
Las declaraciones de la congresista por Georgia llegan después de que Trump anunciara que le retira su apoyo electoral, a un año de las elecciones legislativas, al considerar que "se ha vuelto una izquierdista" y que está "loca".
Greene atribuye el enfado del presidente a que ella ha presionado para que el Congreso divulgue los documentos del caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, antiguo amigo de Trump.
La congresista, figura destacada del movimiento trumpista MAGA ("Hacer Estados Unidos grande otra vez"), ha criticado en los últimos meses al Gobierno de Trump, al que acusa de alejarse de su promesa de mantener una política exterior aislacionista tras los bombardeos en Irán y el continuo envío de paquetes de ayuda a Ucrania.
Una traición
También ha cuestionado recientemente la falta de un plan del Ejecutivo para reducir el coste de los servicios médicos. En un mensaje publicado este sábado en Truth Social, el mandatario afirmó que Greene "traicionó a todo el Partido Republicano al volverse izquierdista".
Según Trump, el distanciamiento comenzó cuando él le pidió que no se presentara como senadora ni como gobernadora por Georgia, ya que las encuestas no le daban "ninguna posibilidad".
- Muere un joven de 22 años al caerle una palmera con picudo sobre el coche que conducía en la CV-905 de Torrevieja
- El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- El SEPE busca maestros para trabajar en guarderías: contrato indefinido y jornada completa
- Este es el requisito que tendrán que cumplir desde este viernes en Alicante todos los hogares que tengan empleadas domésticas
- La Audiencia no ve estafa, ni infracciones de marca en la venta desde Alicante de más de 300 motos y bicicletas eléctricas desde China
- La Generalitat activa las ayudas para viviendas: hasta 12.000 euros para reformar tu casa
- César Quintanilla, CEV: 'Los alicantinos dejamos de ir a Valencia pensando que no servía para nada y es un error histórico