Guerra
Ucrania anuncia un acuerdo de intercambio con Rusia de 1.200 prisioneros por bando
El país asegura que está "trabajando sin pausa para que los ucranianos que tienen que volver de cautiverio puedan celebrar el Año Nuevo y la Navidad en su hogar"
EP
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha anunciado este sábado un acuerdo con las autoridades rusas para el intercambio de 1.200 prisioneros por bando. El acuerdo ha sido avalado ya por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
"Por orden del presidente de Ucrania he mantenido contactos recientemente con la mediación de socios en Turquía y Emiratos Árabes Unidos para la reanudación del proceso de intercambio y la liberación de nuestra gente en poder de Rusia", ha explicado Umerov en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.
Tras estas negociaciones Moscú y Kiev han acordado la activación de los Acuerdos de Estambul. "Es para la liberación de 1.200 ucranianos", ha explicado.
Restan ahora las negociaciones técnicas que se desarrollarán en un futuro próximo. "Estamos trabajando sin pausa para que los ucranianos que tienen que volver de cautiverio puedan celebrar el Año Nuevo y la Navidad en su hogar, en la mesa de la familia y junto a sus familiares", ha resaltado.
Umerov habría tratado además con el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, la cuestión de la devolución de los menores bajo tutela en Rusia trasladados desde los territorios del este de Ucrania que controlan las fuerzas rusas.
Por otra parte, el presidente Zelenski ha destacado en su discurso vespertino diario que Rusia "ha incumplido otro plazo" dado para la toma de Pokrovska y Kupianska, rodeadas por fuerzas rusas.
- Muere un joven de 22 años al caerle una palmera con picudo sobre el coche que conducía en la CV-905 de Torrevieja
- El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- El SEPE busca maestros para trabajar en guarderías: contrato indefinido y jornada completa
- Este es el requisito que tendrán que cumplir desde este viernes en Alicante todos los hogares que tengan empleadas domésticas
- La Audiencia no ve estafa, ni infracciones de marca en la venta desde Alicante de más de 300 motos y bicicletas eléctricas desde China
- La Generalitat activa las ayudas para viviendas: hasta 12.000 euros para reformar tu casa
- César Quintanilla, CEV: 'Los alicantinos dejamos de ir a Valencia pensando que no servía para nada y es un error histórico