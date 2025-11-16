En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido este sábado una conversación tlefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria.
"Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros", ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial.
Asimismo han tratado sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria", según el Kremlin.
Protestas en Israel piden una comisión estatal que investigue fallos el 7 de octubre
Protestas convocadas este sábado en diferentes puntos de Israel, como Tel Aviv y Haifa, pidieron al Gobierno de Benjamín Netanyahu la creación de una comisión estatal que investigue los fallos que se cometieron antes y durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Tras el regreso de prácticamente todos los rehenes, pues solo quedan tres últimos cadáveres, vivos y muertos en Gaza como parte del acuerdo del alto el fuego, las nuevas protestas que se convocan los sábados en Israel ahora tienen como principal objetivo exigir la puesta en marcha de esta comisión estatal de investigación para depurar responsabilidades políticas.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha estado oponiendo a la creación de esta investigación durante los más de dos años de ofensiva contra la Franja de Gaza, alegando que podía afectar al curso de la guerra.
Líbano denunciará a Israel ante el Consejo de Seguridad por invadir la frontera con un muro de vigilancia
El Gobierno de Líbano presentará una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras constatar que un muro de seguridad israelí ha violado la frontera entre ambos países, tal y como pudo verificar este pasado viernes la misión de paz de la ONU en Líbano, la FINUL.
La misión denunció que este muro ha sido levantado por el Ejército israelí en el sur del país y ha atravesado la 'Línea Azul', la frontera trazada hace 25 años por la ONU entre ambos países.
La FINUL comenzó a estudiar el mes pasado a través de imágenes vía satélite una muralla instalada al suroeste de la localidad de Yarun, que se ha extendido este mes al sureste de la ciudad y ha sido expandida con el levantamiento de otro muro en las localidades de Aytarun y Marun ar Ras.
Otros 15 cuerpos
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza anunció este sábado haber recibido de Israel otros 15 cuerpos, a través de la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, después de que Hamás entregara el cadáver del rehén Meni Goddard en la madrugada del jueves. "El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, de 15 cuerpos de mártires entregados ayer, viernes, por la ocupación israelí, elevando el total de cuerpos recibidos a 330", indica el comunicado ministerial.
Habla Belarra
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este sábado que el pueblo palestino es un "ejemplo de resistencia" y ha denunciado la "complicidad" del Gobierno de España y de los ejecutivos europeos con Israel, durante su intervención en la Sexta Conferencia de la Unión de Comunidades e Instituciones Palestinas en Europa, celebrada en el salón de actos del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Belarra ha afirmado que aunque internacionalmente la narrativa del Gobierno de España "se haya significado por ser diferente" a otros países en este conflicto, ello "no habla bien" del presidente Pedro Sánchez, sino "mal" del resto de líderes europeos.
Donación al Fondo para la Protección del Patrimonio Palestino
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, propondrá este martes en el Consejo de Ministros una primera aportación de 200.000 euros al Fondo para la Protección del Patrimonio Palestino, impulsado por la Unesco. Lo ha anunciado en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno este sábado tras reunirse con el comité internacional organizador de Unsilence Fòrum, en el marco de la campaña Act x Palestine, así como con representantes de la Palestinian Performing Arts Network.
Siguen los bombardeos
El Ejército israelí bombardeó diferentes puntos del norte y también el sur de la Franja de Gaza a primera hora de este sábado, pese a que el alto el fuego sigue en vigor, informó la agencia de noticias palestina, Wafa. La artillería israelí golpeó las afueras del barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, según detalla Wafa, que cita a fuentes locales.
La misión de la ONU denuncia la construcción de dos muros israelíes en territorio libanés
La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció este viernes que Israel ha construido dos muros que se extienden más allá de la frontera de facto entre ambos países y aseguró que uno de ellos ha dejado inaccesibles unos 4.000 metros cuadrados de terreno libanés.
Por un lado, los cascos azules analizaron el mes pasado un muro de cemento erigido por el Ejército israelí al suroeste de la localidad libanesa de Yaroun, donde confirmaron que este traspasa la divisoria y "deja más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés inaccesibles para la gente libanesa", dijeron en un comunicado.
Nuevamente, este mes, la FINUL volvió a llevar a cabo un estudio sobre una nueva estructura construida al sureste de ese mismo pueblo y, una vez más, estableció que una parte también "cruzaba" la denominada Línea Azul.
Hamás pide a los mediadores que actúen para que entren refugios en Gaza tras lluvias
La organización islamista Hamás pidió este viernes a los mediadores de la tregua y a la comunidad internacional que "tomen medidas inmediatas" para garantizar la entrada de refugios en Gaza, donde se registraron fuertes lluvias que han inundando las tiendas de los desplazados.
"Los campamentos (para personas desplazadas) se han convertido en lodazales, dejando a miles de familias sin refugio que las proteja del frío invernal; una escena que refleja el creciente sufrimiento de nuestro pueblo en la asediada Franja de Gaza", indicó Hamás en un comunicado.
EEUU trabaja con socios en "opciones potenciales" para acoger a tropas de la fuerza internacional para Gaza
Estados Unidos ha confirmado que trabaja con "socios militares internacionales" en torno a "opciones potenciales" para acoger el despliegue de las tropas internacionales que serán parte de la Fuerza de Estabilización Internacional en la Franja de Gaza, si bien ha negado que vaya a desplegar a sus militares en el enclave palestino.
"Las informaciones sobre el establecimiento de una base estadounidense cerca de Gaza son inexactos", ha dicho un portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en declaraciones a Europa Press, ante las recientes publicaciones en varios medios sobre la posibilidad de que Washington estuviera tanteando levantar una base en esta zona con capacidad para alojar a 10.000 militares.
Así, ha recalcado que "como parte de los planes organizativos, el Ejército de Estados Unidos está trabajando en estos momentos con socios militares internacionales para desarrollar opciones potenciales para basar a las tropas internacionales que sean parte de la futura Fuerza de Estabilización Internacional".
- El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros
- Muere un joven de 22 años al caerle una palmera con picudo sobre el coche que conducía en la CV-905 de Torrevieja
- César Quintanilla, CEV: 'Los alicantinos dejamos de ir a Valencia pensando que no servía para nada y es un error histórico
- La Generalitat activa las ayudas para viviendas: hasta 12.000 euros para reformar tu casa
- La Audiencia no ve estafa, ni infracciones de marca en la venta desde Alicante de más de 300 motos y bicicletas eléctricas desde China
- Este es el requisito que tendrán que cumplir desde este viernes en Alicante todos los hogares que tengan empleadas domésticas
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- El protocolo con sanciones ante una dana colma la paciencia de los directores de la Comunidad Valenciana