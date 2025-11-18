Ucrania - España El encuentro entre Pedro Sánchez y Zelenski en Moncloa, en imágenes José Luis Roca Actualizado: 18/11/2025 19:29 Ver galería > El encuentro entre Pedro Sánchez y Zelenski en Moncloa, en imágenes

Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Zelenski, en La Moncloa. José Luis Roca El encuentro entre Pedro Sánchez y Zelenski en Moncloa, en imágenes

Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Zelenski, en La Moncloa. José Luis Roca El encuentro entre Pedro Sánchez y Zelenski en Moncloa, en imágenes

Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Zelenski, en La Moncloa. José Luis Roca El encuentro entre Pedro Sánchez y Zelenski en Moncloa, en imágenes

Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Zelenski, en La Moncloa. José Luis Roca El encuentro entre Pedro Sánchez y Zelenski en Moncloa, en imágenes

Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Zelenski, en La Moncloa. José Luis Roca El encuentro entre Pedro Sánchez y Zelenski en Moncloa, en imágenes

Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Zelenski, en La Moncloa. José Luis Roca El encuentro entre Pedro Sánchez y Zelenski en Moncloa, en imágenes