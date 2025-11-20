Los renovados bombardeos de Israel contra Gaza matan a más de 30 palestinos, 12 de ellos niños

Otra noche de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. Al menos 32 palestinos han muerto, incluidos 12 niños y ocho mujeres, y otros 88 han resultado heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de Gaza. Este jueves por la mañana los ataques han continuado con cinco víctimas mortales más. Israel ha justificado sus bombardeos alegando que sus tropas han sufrido un ataque y han respondido provocando una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. El Líbano, por su parte, vivió este miércoles una de sus jornadas más violentas con múltiples bombardeos israelíes simultáneos contra varios pueblos en el sur del país.

La oficina de medios del Gobierno de Gaza ha denunciado que las fuerzas israelíes han avanzado con tanques en la zona este de Ciudad de Gaza una distancia de 300 metros, reposicionando los marcadores que limitan la línea amarilla impuesta por el alto el fuego. La incursión, que viola la tregua, ha dejado a decenas de familias de la zona sitiadas, según ha informado la oficina. "Se desconoce la suerte de muchas de estas familias en medio del bombardeo que azotó la zona", ha añadido. A su vez, ha condenado en un comunicado el "flagrante desprecio" de Israel por las condiciones del alto el fuego y ha instado a los mediadores a obligar a Tel Aviv a respetarlas.

Recuperación de cadáveres

"Consideramos [los bombardeos] una peligrosa escalada mediante la cual el criminal de guerra [el primer ministro israelí, Binyamín] Netanyahu busca reanudar el genocidio contra nuestro pueblo", ha denunciado Hamás en un comunicado este miércoles. La mayoría de las muertes se han concentrado en Ciudad de Gaza y la sureña Jan Yunis. Desde la entrada en vigor de la tregua, Israel ha matado a 312 personas y herido a 760 más, según el Ministerio de Salud de Gaza. Este jueves miembros del grupo palestino están desplegados en el barrio Zeitun de Ciudad de Gaza, junto a personal de la Cruz Roja, para encontrar uno de los tres cadáveres de rehenes israelíes que aún quedan en el enclave.

A su vez, la Defensa Civil de Gaza y el Comité Internacional de la Cruz Roja empezarán este sábado la primera fase de recuperación de los cuerpos sepultados bajo los escombros. Este proceso se iniciará en el campamento Maghazi en el centro del enclave, donde 64 personas llevan meses desaparecidas después de los ataques israelíes contra edificios residenciales. En la búsqueda participarán la Defensa Civil, equipos forenses de la policía, representantes egipcios y familiares de los desaparecidos. La Cruz Roja ha proporcionado una excavadora, aunque cada gobernación necesitaría cinco en constante operación para hacer frente a la magnitud de la recuperación. Se calcula que hay unos 10.000 cadáveres sepultados por las ruinas.