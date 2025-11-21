Claves del plan secreto de EEUU y Rusia: Ucrania, 'de facto' en la Otan

El plan elaborado en secreto entre EEUU y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania contiene 28 puntos, muchos de ellos alineados con la petición de máximos de Moscú, pero que también incluye una garantía de seguridad basada en el artículo 5 de la OTAN por la que si Ucrania es agredida se considerará atacada la "comunidad trasatlántica". A cambio, Kiev debería hacer importantes concesiones territoriales a Moscú. A continuación, varias claves con los aspectos más relevantes del borrador.

El plan de paz negociado en secreto entre EEUU y Rusia para la paz en Ucrania establece una garantía de seguridad para el país liderado por Zelenski. Estados Unidos y sus aliados europeos tratarían un ataque ruso significativo contra Ucrania como una amenaza para toda la comunidad transatlántica. La respuesta podría incluir fuerza militar, apoyo logístico e inteligencia y medidas económicas o diplomáticas. La garantía de seguridad tendría una validez inicial de 10 años, con posibilidad de renovación. El planteamiento es como si 'de facto' Ucrania formara parte de la OTAN.

A cambio de la garantía de seguridad ofrecida por los aliados, Ucrania tendría que aceptar ceder más territorio del que Rusia controla actualmente. Es una de las cuestiones más controvertidas. Varios medios señalan que la hoja de ruta pasa por que Ucrania ceda partes del Donbás (Lugansk y Donetsk) o reconozca un "control de facto" para Rusia. Moscú, además, ha mostrado interés estratégico repetido en el corredor terrestre Crimea–Donbás (Mariúpol–Melitópol) para garantizar el suministro a Crimea, territorio anexionado por Rusia y que, en ningún caso, ya es negociable.

El plan de paz establece las condiciones para un armisticio entre Ucrania y la Federación Rusa. Además de la cesión de territorio de Ucrania a cambio de la garantía de seguridad para Ucrania, Kiev debería permitir que Moscú retornara y fuera bienvenida nuevamente a la comunidad internacional, con el levantamiento de sanciones y amnistía por crímenes de guerra, entre otros puntos.

Steve Witkoff, una de las figuras más visibles de la política exterior estadounidense, lidera las conversaciones por parte de EEUU. Es un multimillonario empresario inmobiliario, amigo y compañero de golf del presidente Donald Trump, enviado presidencial especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo. Representa a Washington en los principales conflictos en la región, desde las tensiones con Irán hasta las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, así como la guerra en Ucrania. Por parte rusa, Kirill Dmitriev, que dirige el Fondo Ruso de Inversión Directa, lidera las conversaciones que, según ha asegurado, parte de principios que Trump y Putin acordaron previamente en una cumbre en Alaska.