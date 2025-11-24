El exprimer ministro David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que recibió ya tratamiento

El exprimer ministro del Reino Unido David Cameron ha revelado que ha recibido tratamiento para el cáncer de próstata tras ser diagnosticado con esta enfermedad hace cerca de un año, al tiempo que ha pedido al Gobierno británico que impulse la realización de pruebas tempranas para ayudar a localizar posibles casos en pacientes en el país europeos.

Cameron, de 59 años, ha indicado en declaraciones concedidas al diario británico 'The Times' que el diagnóstico derivó de una prueba de antígenos prostáticos específicos (PSA), cuyos resultados fueron altos y provocaron que fuera sometido a una biopsia que confirmó que tenía cáncer de próstata.

"Siempre esperas lo mejor. Tienes un índice alto en el PSA, probablemente no sea nada. Tienes una resonancia magnética con algunas manchas oscuras y pienses que probablemente esté bien. Cuando llega el resultado de la biopsia, te dicen que tienes cáncer de próstata", ha relatado para añadir: "Siempre temes escuchar esas palabras y literalmente salen de la boca del doctor. Piensas: 'Oh, no, lo va a decir. Lo va a decir. Lo ha dicho'", ha explicado el antiguo 'premier' conservador, quien ha pedido al Gobierno que impulse la imposición de pruebas tempranas para detectar cuanto antes los casos, cuando es más posible que el tratamiento tenga éxito.,

En este sentido, ha subrayado que "no le gusta" hablar sobre temas de salud personales, si bien ha incidido en que "cree que tiene que hacerlo". "Seamos sinceros. Los hombres no son muy buenos a la hora de hablar de su salud. Solemos quitar hierro a las cosas", ha dicho, antes de reseñar que "quería agregar su nombre a la larga lista de personas" que abogan por estas pruebas.