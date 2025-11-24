Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski subraya que hay disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan de paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que en el curso de los contactos este domingo en Ginebra entre delegaciones de su país, Estados Unidos y representantes europeos hay cierta disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan de paz presentado esta semana por el presidente norteamericano Donald Trump, cuya versión inicial es considerada excesivamente favorable a Rusia por Bruselas y Kiev.

"Por el momento, hay comprensión de que las propuestas estadounidenses pueden tener en cuenta una serie de elementos basados en la visión ucraniana y que son de importancia crítica para los intereses nacionales de Ucrania", señaló el mandatario en sus cuentas en Telegram y X.