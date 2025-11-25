Sorpresa en un templo budista
Una mujer da señales de vida en el ataúd antes de ser incinerada en Tailandia
La sexagenaria, después de hacer unos primeros movimientos, fue sacada del féretro con ayuda de tres hombres, que luego la montaron en una ambulancia y la trasladaron a un hospital cercano
EFE
Una mujer de 65 años de edad, declarada muerta el sábado en Tailandia, empezó a moverse dentro del ataúd en el que era trasladada para su cremación en un templo budista de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, donde los religiosos retransmitieron en directo la noticia a través de Facebook.
Trabajadores del centro religioso Wat Rat Prakongtham, donde se registró el incidente, confirmaron este martes a EFE el suceso, que ha sido reseñado por medios locales, en los que se ha difundido el vídeo del momento en que la mujer fue descubierta con vida.
La sexagenaria, después de hacer unos primeros movimientos, fue sacada del féretro con ayuda de tres hombres, que luego la montaron en una ambulancia y la trasladaron a un hospital cercano.
El templo -que había recibido certificación del deceso- aseguró que la mujer se encontraba bien y que se mantendría bajo observación médica, sin dar más detalles sobre su condición médica o la causa de la creída defunción.
En un vídeo posterior, se muestra que horas más tarde la mujer seguía con vida y que fue trasladada nuevamente en una ambulancia, sin que se conozcan detalles al respecto.
Según Bangkok Post, los médicos le detectaron el domingo una hipoglucemia grave, sin signos de haber sufrido un paro cardíaco o insuficiencia respiratoria.
El templo budista, religión mayoritaria en Tailandia, publica a diario a través de Facebook casos de defunciones que son atendidas en el centro, que ofrece la cremación como parte de un programa de apoyo funerario.
