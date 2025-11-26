Elecciones presidenciales de 2020
El fiscal del caso sobre la presunta interferencia electoral en Georgia desestima los cargos contra Trump
EP
Peter Skandalakis, el nuevo fiscal al frente del caso contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre presunta interferencia electoral en el estado de Georgia ha desestimado este miércoles los cargos contra el magnate neoyorquino y el resto de los acusados en el marco de la trama.
Skandalakis --que asumió el caso después de que el Tribunal de Apelaciones de Georgia apartara a la fiscal Fani Willis por "conflicto de intereses" al haber mantenido una relación sentimental con el fiscal especial Nathan Wade-- ha indicado en un documento de 23 páginas que ha descartado el caso "para servir a los intereses de la justicia y promover la firmeza judicial".
El mandatario estaba acusado junto a otras 18 personas de presionar ilegalmente a funcionarios estatales para que anularan su derrota ante el ahora expresidente Joe Biden en las elecciones de 2020, si bien Trump siempre ha denunciado que el caso formaba parte de una "caza de brujas" política.
En su escrito, el fiscal Skandalakis insta al juez a cerrar el caso por considerar que cae bajo jurisdicción federal y no estatal. Esta petición podría marcar el final del último de los varios procesos judiciales abiertos contra Trump antes de que regresara a la Casa Blanca en enero.
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 51 años
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante
- La Seguridad Social cambia el complemento de pensión por hijo y estos serán ahora los requisitos
- El policía local de Torrevieja que presuntamente roba comida y bebida de sus compañeros
- El Tote más emotivo vuelve al Rico Pérez: 'Hay que aparcar las diferencias por Delibasic...