La suspensión de vuelos a Venezuela afecta, al menos, a 6.000 pasajeros en España

Al menos 6.000 pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas se han visto afectados por las cancelaciones de vuelos durante toda esta semana entre España y Venezuela como consecuencia de la alerta de seguridad emitida por la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) para no sobrevolar el país latinoamericano y parte del Caribe. Fuentes de Iberia han explicado que hasta el próximo lunes 1 de diciembre, la fecha hasta la que se mantienen las suspensiones, se habrán visto afectados unos 3.000 pasajeros. Venezuela ha amenazado a las aerolíneas con perder derechos de vuelo al país si no retoman el servicio.

Iberia ofrece a sus clientes cambiar su vuelo para otra fecha, volar a otro destino alternativo en América Latina o el reembolso del billete en la misma forma en que se hubiera producido el pago. Por su lado Plus Ultra estima que serán 2.400 los pasajeros afectados por estas suspensiones hasta el próximo domingo, 30 de noviembre.

Fuentes de Air Europa han declinado dar cifras de pasajeros afectados pero señalan que ofrecen cambios de fechas, cambios de rutas o bien un vale o el reembolso de lo pagado. Después de que este martes el Gobierno de Nicolás Maduro advirtiera a las aerolíneas de que revocará sus permisos de forma "permanente" si no reanudan los vuelos este mismo miércoles, las compañías consultadas dicen que, ante todo, priman la seguridad y siguen las recomendaciones de la AESA. El ultimátum del Ejecutivo venezolano vencía este miércoles a las 17:00 hora española (12:00 hora venezolana).

Iberia y Air Europa han priorizado salvar su negocio ante la crisis desatada en Venezuela. Para ello, las conexiones con Panamá, Cuba o Colombia se mantienen. Iberia, que tiene en su programación cinco frecuencias semanales (no vuela los viernes ni los domingos) entre Madrid y Caracas, operó sus dos últimos vuelos el pasado sábado (uno de ida y otro de vuelta) y ha cancelado los del pasado lunes y martes, además de los de este miércoles y los próximos jueves y sábado.

Air Europa, que tiene igualmente cinco frecuencias semanales habitualmente entre Madrid y Caracas (martes, jueves, viernes, sábado y domingo) mantiene cancelados sus vuelos hasta el día 1 de diciembre "o hasta nueva orden", según fuentes de la compañía.

Plus Ultra, la aerolínea con fuertes vínculos con Venezuela y con sede en Madrid, tiene tres vuelos (de ida y vuelta) a la semana. Ya canceló el del pasado martes y mantiene suspendidos los enlaces de los próximos viernes y domingo, atendiendo a las recomendaciones de la autoridad aeronáutica española.

Esta compañía tiene además un acuerdo ACMI (de arrendamiento de aeronaves y tripulaciones) con la venezolana Laser, que opera vuelos entre Madrid y Caracas los días de la semana en que no vuela Plus Ultra y que ha cancelado igualmente. La también venezolana Estelar, que opera con aviones de Iberojet (del grupo Avoris) también en virtud de un ACMI, suspendió su vuelo del pasado lunes y tiene cancelados los de este miércoles y el próximo viernes, por la indicación de la aerolínea española.