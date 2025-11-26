Trump triplica para los extranjeros el precio de entrada a los parques nacionales de EEUU

Los parques nacionales son una de las mayores joyas de Estados Unidos y también uno de los mayores imanes del país para el turismo, nacional e internacional. A partir del 1 de enero, visitarlos va a resultar tres veces más caro para los extranjeros.

El Gobierno de Donald Trump ha anunciado que multiplica por tres el precio que los ciudadanos de otros países tienen que desembolsar para el pase anual que da acceso a los 63 parques, así como a enclaves de acontecimientos históricos y bosques. A partir del nuevo año ese pase costará 250 dólares a los visitantes extranjeros. Los estadounidenses, en cambio, seguirán pagando 80 dólares por ese pase“America the Beautiful”.

Otro de los cambios afecta a 11 de los parques más populares y visitados, incluyendo Yellowstone, el Gran Cañón y Yosemite. En esos los extranjeros que no tengan pase anual tendrán que abonar un extra de 100 dólares por persona sobre la entrada normal.

“El liderazgo del presidente Trump siempre pone primero a las familias estadounidenses”, ha dicho el Secretario del Interior, Doug Burgum, en una nota de prensa que el martes distribuyó su departamento con el anuncio, que ha explicado también en un vídeo en X.

“Estas políticas aseguran que los contribuyentes estadounidenses, que ya apoyan el Sistema Nacional de Parques, siguen disfrutando de un acceso asequible, mientras los visitantes internacionales aportan la parte que les corresponde para mantener y mejorar nuestros parques para futuras generaciones”.

“Conservación” entre recortes

Burgum ha defendido que las medidas reflejan el “compromiso” de Trump de hacer los parques “más accesibles, más asequibles y más eficientes” y ha dicho que los beneficios de los nuevos precios elevados para extranjeros se dedicarán a la conservación. Bajo el mandato del republicano, no obstante, se han recortado fondos a organizaciones dedicadas a la conservación, se han hecho propuestas de profundos tijeretazos en el presupuesto de Interior y del Departamento de Bosques y esos se han abierto a explotación maderera.

Los recortes de trabajadores públicos emprendidos por Trump, además, han dejado a los parques nacionales con casi el 25% menos de personal, lo que ha hecho que, entre otras cosas, se haya hecho más difícil asegurar que los visitantes han pagado las entradas a los parques.

Patriotismo y protagonismo

Interior ha anunciado otros cambios que ha teñido con tintes patrióticos. Ha establecido cinco nuevos días de acceso gratuito solo para estadounidenses, que se elevan así a 10. Uno de ellos es el 14 de junio, que es el día de la bandera y, como recuerda la nota de prensa de Interior y Burgum en su vídeo, también el cumpleaños de Trump.

Un retrato del presidente va a aparecer junto al de George Washington en algunas de las tarjetas conmemorativas, tanto físicas como digitales, del pase anual de 2026, el año de la celebración del 250 aniversario del país. En el pase para los militares la imagen es la de Trump saludando a las tropas.