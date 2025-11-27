En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha confirmado en un comunicado que el último cuerpo entregado por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén Dro Or
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El Ejército israelí mata a un "terrorista" durante una redada en Cisjordania
El Ejército israelí mató este miércoles a un palestino en la zona de Qabatiya, al sur de Yenín (norte de Cisjordania) durante la redada iniciada ayer, según un comunicado castrense compartido en sus canales oficiales. "Durante la operación 'Cinco Piedras' para combatir el terrorismo en el norte de Cisjordania, un terrorista lanzó recientemente un artefacto explosivo contra una fuerza de reconocimiento de paracaidistas en la zona de Qabatiya de la Brigada Menashe", detalla la nota del Ejército. Las tropas, afirma el comunicado, respondieron "con fuego y eliminaron al terrorista". Además, agrega el mensaje castrense, tras "la eliminación, se encontraron varios artefactos explosivos adicionales en su vehículo, que fueron destruidos".
El médico palestino Refaat Alathamna: "Israel está tratando de acabar con todo lo que es vida en Gaza"
El médico palestino-boliviano Refaat Alathamna, que llegó a Madrid junto a su mujer y seis hijos el pasado 23 de noviembre, ha asegurado que "Israel está limitando toda la ayuda, está tratando de acabar con todo lo que es vida en Gaza y lo ha logrado hasta cierto punto, ya que no hay agricultura, no hay nada de producción".
"Israel hizo que el dinero de las personas no tuviera valor" por lo que, como ha añadido, "no se podía encontrar nada en los mercados" y "un kilo de azúcar llegó a costar 200 euros y un kilo de harina 30 euros", como ha indicado en un encuentro con los medios celebrado este miércoles en Madrid para relatar su experiencia.
El médico de anestesia y terapia intensiva ha detallado los horrores que vive "día a día" la población de Gaza y ha explicado que "mucha gente ha sido desplazada de sus hogares y les han metido en unos centros muy limitados, porque Gaza está casi al 70% ocupada y metieron a toda la población en ese 30% restante, viviendo las peores condiciones en carpas desgastadas".
UNICEF avisa de que los niños en Líbano "siguen expuestos a la violencia" israelí a pesar del alto el fuego
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha avisado este miércoles de que los niños en Líbano "siguen expuestos a la violencia y el miedo", a pesar del alto el fuego entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, que esta semana cumple un año, puesto que trece niños han muerto y más de 140 han resultado heridos en este periodo de tiempo.
El representante de UNICEF en Líbano, Marcoluigi Corsi, ha denunciado a través de un breve comunicado que "los ataques mortales continúan amenazando a los niños en Líbano" y que estos "están lejos de estar seguros": "Esto es inaceptable. Todo niño tiene derecho a crecer seguro, protegido y libre de peligro".
Así, ha instado a "todas las partes" a respetar el alto el fuego y a tomar "medidas "inmediatas para poner fin y prevenir las violaciones contra los niños, defender sus derechos y cumplir con el Derecho Internacional".
Israel amenaza con intervenir "con fuerza" en Líbano
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este miércoles de que las tropas israelíes intervendrán "con fuerza" en territorio libanés si el partido-milicia chií Hezbolá no se desarma "antes de finales de año". "No creo que Hezbolá se vaya a desarmar voluntariamente. Estados Unidos ha exigido al grupo a hacerlo antes de fin de año, pero no veo que esto vaya a suceder", ha indicado ante la comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí.
15 cadáveres devueltos
El Ministerio de Sanidad palestino anunció este miércoles haber recibido por parte de Israel 15 cuerpos como parte del acuerdo del alto el fuego después de que anoche Hamás entregara el cadáver -ya identificado- del rehén israelí Dror Or. El acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, en vigor desde el pasado 10 de octubre, estipula que Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos a cambio de cada uno de los 28 cuerpos de rehenes israelíes que debe entregar Hamás, de los que ya solo quedan dos.
Miles de gazatíes no cuentan con un refugio en condiciones
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) alertó este miércoles de que miles de desplazados en Gaza no cuentan con un refugio en condiciones para hacer frente a la llegada del invierno, que ya se ha dejado notar con intensas lluvias y la bajada de temperaturas en estos últimos días. "Miles de personas desplazadas por la fuerza en la Franja luchan por encontrar un refugio seguro ante el inminente frío. La gente no tiene más remedio que improvisar tiendas de campaña. Se necesitan más refugios", advirtió la agencia en un mensaje en su cuenta de X.
Operación militar en Cisjordania
El Ejército israelí desarrolla desde la madrugada de este miércoles una amplia operación militar en la zona norte de la Cisjordania ocupada, que ha incluido la incursión en las localidades de Tubas, Tamun y Áqaba con grandes contingentes, excavadoras y helicópteros, según recoge la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. "Las tropas allanaron varias viviendas, alteraron sus pertenencias y las vandalizaron. También desplegaron importantes refuerzos militares en la gobernación. Las excavadoras de la ocupación también bloquearon varias carreteras principales y secundarias en Tubas, Áqaba y Tamun con montículos de tierra", detalla el medio palestino.
Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Dro Or
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles en un comunicado que el cuerpo entregado anoche por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén israelí Dro Or. "Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén caído Dror Or, de bendita memoria, que su ser querido ha sido devuelto a Israel y que se ha completado su identificación", recoge el comunicado de la Oficina de Netanyahu.
El canciller de Israel resalta a Milei como uno de los "líderes más audaces" del mundo
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien se reunió este martes en Buenos Aires, es uno de los "líderes más audaces" del mundo y que espera su visita para la apertura de la embajada del país suramericano en Jerusalén.
"El presidente de Argentina, Javier Milei, es uno de los líderes más audaces e impresionantes del mundo. Fue un verdadero honor reunirme con él en Buenos Aires y discutir nuestras extraordinarias relaciones bilaterales", señaló Saar a través de la red social X, tras ser recibido por Milei en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.
Saar contó que agradeció al presidente argentino por "mantenerse consistentemente al lado de Israel en el escenario internacional" y aseveró que "Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es uno de los mejores amigos de Israel en el mundo".
Netanyahu ante la crisis entre Defensa y Ejército: "Mejor no escuchar a partes interesadas"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció públicamente por primera vez este martes sobre la crisis entre el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmando que "es mejor no escuchar informes de partes interesadas", según recogen medios israelíes.
"Es mejor no escuchar informes de partes interesadas. El primer ministro está decidido a resolver los problemas y lo hará de la mejor manera posible", citan medios israelíes a un portavoz de la oficina del mandatario.
El ministro israelí de Defensa advirtió este martes que se tomarán medidas disciplinarias contra otros altos cargos del Ejército, una vez finalice la revisión del informe de la investigación sobre los fallos previos y durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
